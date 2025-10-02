Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Kast vuelve a criticar a Boric por intervencionismo: “El único pequeño es él, que no ha estado a la altura del cargo”

El candidato republicano le pidió al mandatario que "trabaje por los chilenos, no abuse del cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad".

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 20:15 hrs.

Boric Kast elecciones Rodolfo Carrasco
<p>Kast vuelve a criticar a Boric por intervencionismo: “El único pequeño es él, que no ha estado a la altura del cargo”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
2
Empresas

Cencosud tras denuncia de despidos masivos: “Estas decisiones forman parte de la transformación necesaria”
3
Empresas

Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
4
Empresas

Exministros desmenuzan causas y alertan gravedad de la crisis financiera del Minvu
5
Economía y Política

Grau enfrenta tenso round en el Congreso por cifras económicas y se abre a reponer glosa republicana
6
Señal DF

La reestructuración de Parque Arauco tras la expansión de sus operaciones
7
Empresas

Vitacura lanza licitación para nueva concesión en sector de BordeRío y apunta a “restituir la continuidad del parque”
8
Internacional

Firma ligada a BlackRock está cerca de acordar la compra de AES por US$ 38 mil millones en una de las mayores adquisiciones en la historia del sector
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete