Kast vuelve a criticar a Boric por intervencionismo: “El único pequeño es él, que no ha estado a la altura del cargo”
El candidato republicano le pidió al mandatario que "trabaje por los chilenos, no abuse del cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad".
En la tarde de este jueves, en Iquique, el candidato presidencial del partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a criticar al Presidente Gabriel Boric, acusándolo de intervencionismo en su discurso por el presupuesto 2026 en que aludió al aspirante a La Moneda, insinuando que su plan de recorte fiscal implicaría poner en riesgo beneficios sociales.
Kast indicó que “abusar de la cadena nacional… insultar y mentir de un candidato presidencial, eso es una pequeñez”, y frente a la repuesta dada hoy por Boric que indicó que “no estoy para peleas tan chicas” afirmó que “eso es una cobardía, como cuando uno espera a alguien en un lugar oscuro con varios para asaltarlo”.
Afirmó que “a mí no me van a dar la oportunidad de una cadena nacional para contestarle, pero le contesto: Presidente no siga abusando del cargo, trabaje por los chilenos, no abuse del cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad. Porque la ministra que designó del trabajo fue del desempleo”.
Kast indicó que “el único pequeño es él que no ha estado a la altura del cargo, que ha abusado del cargo, que dijo que no iba a abusar y ahí están los amigos de embajadores y de directores de empresas abusando del cargo”. Planteó que el mandatario “siguió como un activista, como un dirigente estudiantil”.
El candidato republicano afirmó que “no vamos a cortar ningún gasto social y ningún chileno va a perder un beneficio por alguna ley que haya aprobado el parlamento”.
