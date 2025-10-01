Boric presenta el último Presupuesto de su administración con un crecimiento del gasto público de apenas un 1,7% para 2026
El mandatario presentó el erario en cadena nacional la noche de este martes.
Esta noche de martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la ley de Presupuestos 2026, la última que tramitará la actual administración y la primera que le tocará ejecutar al nuevo Gobierno.
Así, Boric adelantó que el gasto público crecerá un 1,7% el próximo año, lo que -dijo- sería coherente con una reducción del déficit estructural a un -1,1% del PIB en 2026.
Según dijo el mandatario, el erario buscará hacerse cargo de tres seguridades: económica, social y ciudadana.
Asimismo, dijo que es "imposible" recortar el gasto público en las magnitudes que plantean algunos candidatos presidenciales.
