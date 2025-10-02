Boric recoge el guante y responde a Kast por acusación de intervencionismo en la cadena por Presupuesto: “No estoy para peleas tan chicas”
El mandatario sostuvo que “conversar de propuestas de políticas públicas no es cobarde, es democrático, quizás a algunos no les gusta”.
Noticias destacadas
Al ingresar a La Moneda, luego de participar en una actividad sobre energía, el Presidente Gabriel Boric, respondió la acusación de intervencionismo electoral realizada por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmando que no está para “peleas tan chicas”.
Kast fue aludido por el mandatario en la cadena nacional la noche del martes cuando se informó el Presupuesto del año 2026. En su mensaje al país Boric, sin mencionar al republicano, sostuvo que “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. Entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones (…). Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo".
Frente a esos dichos Kast calificó la actitud de Boric como un “acto de cobardía, corrupción y mentiras”.
Por lo anterior, Boric salió hoy al paso de esa imputación, señalando que “yo no estoy para polémicas tan chicas. A mÍ lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento y a eso está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo”.
Agregó “que yo, como Presidente de la República, tenga una opinión al respecto me parece del todo legítimo. Lo que pasa que discutir, conversar de propuestas de políticas públicas no es cobarde, es democrático, quizás a algunos no les gusta, pero yo por lo menos estoy convencido que es necesario y defender lo obrado es parte de nuestra labor”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete