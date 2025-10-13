Laura Albornoz deja la vocería del comando de Jara en medio de cuestionamientos por viajes al exterior

La directora de Enap dejará de ser vocera “por un nuevo diseño comunicacional”, pero que seguirá ligada a la campaña en otro rol.

A través de una declaración pública, el comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile Jeannette Jara, informó que la directora de la ENAP, Laura Albornoz, dejará de cumplir funciones como vocera, información que se conoce justo cuando la Contraloría investiga tres viajes al extranjero de Albornoz donde cobró millonarios viáticos en actividades ajenas a su rol en la petrolera estatal.

Desde el comando afirmaron que la salida de Albornoz obedece a un “nuevo diseño comunicacional” y que “a partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quienes asumirán la representación pública de nuestra candidata en esta nueva etapa de la campaña”.

En el mismo comunicado se señala que agradecen la labor de Laura Albornoz y de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans y aclaran que “todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final de la campaña”.

Fue el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, quien presentó un oficio a Contraloría para investigar lo que considera “al menos tres viajes que son sospechosos, por parte de Albornoz a Marruecos, un viaje a España y un viaje a Nueva York”.

Según reveló Reportajes de Canal 13, los viajes y pagos cuestionados son: Marruecos (primera vez), donde fue Invitada por un centro de estudios marroquí en políticas públicas. No se le cobraron pasaje ni alojamiento y se registraron viáticos por $ 1.000.039.

Marruecos-Madrid: en un viaje posterior, el pasaje costó $ 1.780.171 y los viáticos ascendieron a casi $1.500.000. Desde Marruecos viajó a Madrid invitada por la Unión General de Trabajadores, organización sindical española. El alojamiento fue financiado por el Estado por $1.300.000, y los pasajes costaron casi $ 13 millones.

Nueva York: invitada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, compartió actividades con Paula Narváez y Michelle Bachelet. Enap gastó casi $ 6 millones en pasaje, casi $ 3 millones en estadía y más de $ 1.300.000 en viáticos. En total, alrededor de $ 10 millones.

Será la Contraloría la que debe determinar si estos viajes incumplen normativas de gasto público o representan un uso indebido de recursos estatales.

Previamente Albornoz fue cuestionada por el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, por realizar actividades de campaña y ser al mismo tiempo directora de una empresa pública como Enap. Sin embargo, se aclaró que no hay ninguna inhabilidad para poder tener ambos desempeños sin que se afecte el rol que cumple en la Empresa Nacional del Petróleo.