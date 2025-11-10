Minuto a Minuto | El todo o nada de los candidatos presidenciales en el debate de Anatel
Hasta las dependencias de Televisión Nacional llegaron los aspirantes a La Moneda, para confrontar, por última vez, sus ofertas de campaña de cara a las elecciones de este domingo.
21:20: Kaiser enrostra al PC que votó en contra de los proyectos de seguridad en este Gobierno.
21:18: Jeannette Jara reitera la necesidad de levantar el secreto bancario para perseguir el crimen organizado.
21:16: Johannes Kaiser señala que el nombre que piensa es el del general Luis Felipe Cuellar.
21:14: Evelyn Matthei explica que pondrá a un ingeniero en el cargo de ministro de Seguridad y, a la vez, un muy buen abogado.
21:13: La seguridad es el tema con el que inicia el debate Anatel y el primer tópico en el que los candidatos confrontan ahora sus propuestas.
El de esta noche, a partir de las 21:00 horas, es el último debate en el que los candidatos presidenciales tendrán ocasión de confrontar ideas y las propuestas que ofrecen al electorado, que deberá concurrir a las urnas este domingo 16 de noviembre.
En estos comicios vuelve el voto obligatorio, por lo que un nuevo contingente de votantes se sumará a esta elección, lo que agrega un alto grado de incertidumbre al proceso, porque incluso para los expertos resulta difícil prever hacia dónde se volcarán los nuevos electores. En esa línea, se espera que cada uno de los candidatos juegue esta noche sus mejores cartas para convencer a la ciudadanía de que son la opción que el país necesita.
