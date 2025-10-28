Presupuesto 2026: Jara insiste y hace un llamado al Gobierno a reponer la glosa republicana
La candidata presidencial del oficialismo indicó que “quiero iniciar mi mandato -si me eligen Presidenta- con todos los recursos y facultades para poder cumplir con los compromisos que he hecho con la ciudadanía”.
El mismo día en que la comisión mixta de Presupuestos inició en el Congreso la discusión del erario del próximo año, la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara, insistió en la necesidad de reponer la glosa de libre disponibilidad -o glosa republicana- para la administración entrante que tradicionalmente provee el Gobierno saliente, pero que en esta oportunidad se busca cambiar por mayores atribuciones para redistribuir los recursos.
Este es uno de los nudos de la discusión sobre el Presupuesto y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha pedido a los parlamentarios que le digan de dónde recortar para reponer la citada partida. Lo anterior ha generado la molestia de legisladores tanto de Gobierno como de oposición, que insisten en que, independiente de quien gane la presidencial, esos recursos deben ser otorgados en carácter de libre disponibilidad.
Jara señaló hoy que “me parece necesario mantener esa glosa” y sumó otro pedido: “Así como otras destinadas a compras de terrenos para la construcción de viviendas”.
Explicó que “dentro de la discusión de la comisión mixta se van a comenzar a ver hoy los nudos y uno de los que más me han preocupado, aparte de la glosa de libre disponibilidad para el próximo Gobierno, es aquella que deja sin financiamiento la compra de terrenos por sobre el avalúo fiscal, para la construcción de viviendas y eso va a ser muy complejo para construir en algunas comunas, sobre todo en la Región Metropolitana, donde el suelo tiene un valor mayor y hay un déficit habitacional mayor”.
La abanderada planteó que “así que le hago un llamado al Gobierno a que reconsidere esas propuestas” y que “sobre glosa de libre disponibilidad, por supuesto que lo considero necesario que se pueda reponer, porque quiero iniciar mi mandato -si me eligen Presidenta- con todos los recursos y facultades para poder cumplir con los compromisos que he hecho con la ciudadanía”.
La exministra del Trabajo recordó que “uno de mis principales objetivos, aunque algunos dicen que no es un problema de recursos, sino que de gestión en lo ocurrido en la reconstrucción de los incendios de Viña del Mar, es destinar esa glosa de libre disposición para acelerar la reconstrucción de esas viviendas”.
