Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Si se cumple su peor escenario en el balotaje de este domingo, la centroizquierda ya especula sobre rol que jugarán Boric o Jara como posible oposición

Quien lidere el sector, reflexionan, se definirá a partir del margen con que se imponga José Antonio Kast en la segunda vuelta, si es él quien llega a La Moneda.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 08:20 hrs.

carrera presidencial Jeannette Jara Gabriel Boric José Antonio Kast segunda vuelta Claudia Rivas
<p>La candidata Jeannette Jara durante su participación anoche en el debate presidencial, organizado por Anatel, (Foto: Aton Chile)</p>

La candidata Jeannette Jara durante su participación anoche en el debate presidencial, organizado por Anatel, (Foto: Aton Chile)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Mercados

Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap
3
Mercados

Fernando Larraín Peña: La historia y legado de uno de los principales empresarios chilenos entre las décadas de los ‘60 y ‘80
4
Economía y Política

Tensa recta final a La Moneda: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara
5
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
6
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
7
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
8
Empresas

Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete