Subsecretarios del Gobierno de Kast serán presentados este sábado al mediodía

La definición ocurre en medio de presiones de los partidos que apoyan a la futura coalición, quienes esperan tener un protagonismo mayor al logrado en conformación del próximo gabinete.

Luego de diversas especulaciones, la Oficina del Presidente Electo (OPE) resolvió que el sábado a mediodía será la presentación del equipo de 40 subsecretarios del futuro Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

El anuncio estaba originalmente considerado para la semana pasada, pero -inicialmente- se postergó una semana para este viernes. Sin embargo, tras los últimos chequeos y confirmaciones se optó por dejarlo para este sábado en una actividad en la que podría participar el próximo mandatario, quien llega el viernes de su gira por Europa.

La definición del equipo de subsecretarios no ha estado exenta de dificultades y presiones de los partidos que apoyan a Kast, quienes esperan tener un protagonismo mayor al que tuvieron en la composición del equipo de ministros, donde se priorizó a personalidades independientes.

El próximo ministro de la Segpres, José García Ruminot, comentó al respecto que “puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, que los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación”.

En tanto, el presidente del partido Republicano y senador electo por la Valparaíso, Arturo Squella, sostuvo que “da lo mismo un día más o menos". "Es una nómina que se arma con pinzas, combinando conocimiento técnico y trayectoria política. El sábado sacaremos conclusiones. Si se confirman nombres, serán equipos de primer nivel para asumir el mando”.

También está pendiente la definición de los delegados presidenciales de la próxima administración.