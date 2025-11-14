El libro sobre el potencial de la avellana en Chile que presentan Óscar Guillermo Garretón y Jorge Quiroz
“Este libro es una brújula para orientar y aprovechar una oportunidad que nunca antes había estado tan cerca ni tan clara para nuestro país: el convertirse en líder mundial de exportación de avellanas”, enuncia Christian Chadwick de la Sotta en su libro "La avellana, el sabor que conquista el mundo".
El lanzamiento de la publicación, que explica cómo la demanda por este producto crece en el mundo presentando una oportunidad única para Chile como país productor, tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre a las 19 horas en el Aula Magna de la Sofofa, y contará con la presentación de Óscar Guillermo Garretón, economista y cofundador de Amarillos, y Jorge Quiroz, economista y coordinador económico de José Antonio Kast.
Actualmente la producción de avellanos europeos en Chile abastece en gran medida al grupo internacional Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher y Kinder), que controla cerca de un tercio de la demanda mundial y es representado en nuestro país por la filial agrícola AgriChile. La chocolatería alemana Storck también cuenta con una plantación de 3.000 hectáreas en el valle central.
Chadwick -autor del libro que se publica en español e inglés- es uno de los principales productores locales. Antes de dedicarse al cultivo de paltos (en el Valle de Ocoa) y avellanos europeos (en la región del Maule), tuvo una larga carrera como alto ejecutivo de empresas como la British American Tobacco e Iansa.
