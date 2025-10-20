Aviso de bomba en avión de Latam activa protocolo de emergencia en aeropuerto de Santiago

A través de una publicación en X, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cerca de las 8 de la mañana informó de un aviso de bomba realizado por un pasajero en proceso de embarque vuelo LATAM079, que cubre la ruta Santiago/Puerto Montt desde el aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez.

La autoridad informó que tras el aviso, se activaron los protocolos de emergencia y los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla procedimiento.

📍#Santiago | Informamos que ante aviso de bomba realizado por un pasajero en proceso de embarque vuelo LATAM079 Santiago/Puerto Montt en Ap. AMB, @DGACChile activó protocolos de emergencia. Los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla procedimiento. pic.twitter.com/HPPyUaoQvV — DGAC Chile (@DGACChile) October 20, 2025

En desarrollo...