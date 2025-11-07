Bazar ED reabrirá sus puertas el sábado tras suspensión por lluvias

La organización del evento sostuvo que "está comprometido con los emprendedores y con el público que año a año visita este encuentro".

Ante las condiciones climáticas -que incluyeron intensas lluvias y hasta granizos en algunos sectores de Santiago-la feria Bazar ED decidió finalizar de manera anticipada la jornada de este jueves, con el fin de resguardar la seguridad e integridad de todos los asistentes, expositores y del equipo de producción.

En un comunicado, el equipo organizador de la feria- ligada al grupo DF- indicó que "con espíritu de colaboración y apoyo hacia los expositores, el equipo de Bazar ED está trabajando intensamente en las reparaciones del sector afectado, para así reabrir las puertas este sábado".