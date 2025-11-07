Bazar ED reabrirá sus puertas el sábado tras suspensión por lluvias
La organización del evento sostuvo que "está comprometido con los emprendedores y con el público que año a año visita este encuentro".
En la misiva, sostuvo que el evento, "que desde hace 17 años reúne a los principales exponentes de diseño, moda y decoración del país, está comprometido con los emprendedores y con el público que año a año visita este encuentro, destacando la importancia de mantener la seguridad y el bienestar de todos los involucrados como prioridad".
Se informó que quienes compraron su entrada para el día jueves 6 de noviembre o viernes 7 de noviembre podrán utilizar sus tickets los días sábado y domingo.
