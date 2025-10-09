Los cinco hoteles chilenos que fueron destacados entre los mejores de Sudamérica
Cinco establecimientos en el país fueron ubicados entre los preferidos de la región de acuerdo a la revista Condé Nast Traveler, encargada del ranking Readers’ Choice Awards 2025.
Cinco hoteles de Chile fueron ubicados entre los mejores de Sudamérica de acuerdo a la revista Condé Nast Traveler, encargada del ranking Readers’ Choice Awards 2025. Los galardonados por la prestigiosa publicación fueron, en orden de preferencia, The Ritz-Carlton Santiago, el Hotel Casa Real de Viña Santa Rita, AWA Puerto Varas, el Hotel Magnolia y Mandarin Oriental Santiago.
El reputado ranking refleja las opiniones y experiencias de los lectores de la revista, quienes cada año evalúan miles de hoteles, resorts y destinos en todo el mundo.
"En esta era sin fin de selfies, premios como estos ofrecen un valioso repaso: una visión del mundo desde una perspectiva abierta, basada en la apreciación de quienes planifican tu viaje, te llevan en avión o barco a tu destino, te registran y te guían en aventuras", explican en la edición de este año del reputado listado, donde destacan que, este año más que ningún otro, la comida y la bebida despiertan el apetito por viajar. “Como dijo un sabio: ‘El mundo es un libro y quienes no viajan sólo leen una página’. Bueno, aquí tienes varios para hojear y que, con suerte, te inspiren a explorar más a fondo”, reseña Condé Nast Traveler.
De los hoteles chilenos, los máximos puntajes los obtuvieron, The Ritz-Carlton (98.15 de un máximo es 100), que se ubica en tercer lugar entre los mejores de América del Sur, y el Hotel Casa Real - Viña Santa Rita, con 96,91 puntos, que se sitúa en el sexto puesto en la región.
En Sudamérica lidera el legendario Copacabana de Rio de Janeiro, en Brasil, e Inkaterra La Casona, en Cusco, Perú, segundo puesto.
Los ganadores por ciudad y país fueron: en Londres, The Connaught, y en el resto de Reino Unido, The Newt in Somerset. En Francia y Mónaco, el elegido por los lectores y viajeros fue el Hôtel Crillon le Brave. Si quiere ir a Roma, la revista de Condé Nast recomienda el JK Place. Y en España, The Principal Madrid.
