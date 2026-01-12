Asociación Chile Data Centers confirma llegada de su nueva gerente general
Si bien era uno de los nombres que resonaba para el cargo de Subtel, Natalia López decidió optar por la gerencia del gremio.
La Asociación Chile Data Centers -o Chile Data Centers- confirmó este lunes que, a partir del 1 de febrero de 2026, Natalia López Céspedes será la nueva gerente general del gremio.
Si bien, esta era uno de los nombres que se escuchaban a la interna del equipo del Presidente electo José Antonio Kast como posible Subtel, López terminó optando por sumarse a Data Centers.
Según información recabada por DF, la entrada de López se da luego de que Catalina Achermann dejara la gerencia general y de que entrara como gerenta de regulación de Entel.
De acuerdo a lo comunicado, este cambio se da "en un momento clave para el desarrollo y consolidación de la infraestructura digital en el país".
"Desde su nuevo rol, tendrá como principal desafío fortalecer el posicionamiento de los centros de datos como infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la transformación digital y la competitividad de Chile, además de profundizar el trabajo colaborativo con autoridades, empresas, comunidades y actores del ecosistema tecnológico", explicó la empresa.
Por su parte, el presidente del gremio, Francisco Basoalto, indicó que "su liderazgo será clave para potenciar el trabajo que, junto a los socios, hemos venido realizando, fortaleciendo una mirada común en una etapa decisiva para el desarrollo de la industria. Confiamos en que su gestión permitirá articular de mejor manera las prioridades del sector, avanzar en una agenda compartida en materia regulatoria, de capital humano y sostenibilidad, y profundizar el diálogo con las autoridades y las comunidades”.
