Se mueve la grúa en las telco: exSubtel y exWOM llega a Entel a la gerencia de regulación
Catalina Achermann, ex vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en WOM, asumió este mes como gerenta de regulación en Entel.
La abogada de la Universidad de Chile se desempeñaba desde noviembre del año pasado como gerenta general de la Asociación Chilena de Data Center y antes de su paso por WOM -entre 2022 y 2023- trabajó en DirecTV, mientras que en la Subsecretaría de Telecomunicaciones trabajó en dos ocasiones, primero entre 2007 y 2014 y luego entre 2017 y 2018, donde llegó a estar a cargo de los asuntos internacionales de la repartición.
En su última entrevista como gerenta del gremio de las empresas de data center, en abril de este año dijo a DF que “Chile tiene una oportunidad única para consolidarse como hub digital regional”.
En tanto, en su paso por WOM le tocó liderar las disputas con el gobierno por el retraso en el despliegue de 5G provocadas por la pandemia y otros factores que la empresa acusó como ajenos a su marco de acción, por lo que demandó al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en París.
Este caso recientemente terminó en un acuerdo entre la empresa y el Estado, donde WOM se comprometió a pagar US$ 52 millones y la Subtel otorgó nuevos plazos.
En su rol en Entel, la ejecutiva deberá seguir reforzando la estrategia local de regulación de la empresa que también tiene operaciones en Perú.
