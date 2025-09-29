Cámara Chilena de la Construcción y falta de pagos por parte del Minvu: hay empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras"
El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 "considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Noticias destacadas
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) salió al paso para referirse a la crisis que se desató en el sistema de viviendas sociales, luego de la publicación de un reportaje de Señal DF que reveló que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) admitió a constructoras, inmobiliarias y proveedores que no tenía recursos para pagar las deudas relacionadas al Programa de Emergencia Habitacional (PEH).
"Desde mayo de este año hemos recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal", confirmó el presidente del gremio, Alfredo Echavarría.
El dirigente sostuvo que, "consciente de la gravedad de esta situación", han sostenido un diálogo permanente con el Minvu para buscar soluciones que permitan regularizar estos pagos sin poner en riesgo la ejecución de los proyectos.
Si bien -como publicó este medio- hay cálculos internos de la industria que dicen que, entre todas las empresas, la deuda asciende a US$ 1.000 millones, el presidente de la Cámara señaló que "la cifra total de los recursos comprometidos" es manejada por el respectivo Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
No obstante, advirtió: "Sabemos que algunas empresas enfrentan retrasos en los pagos que llegan a los 60 días, con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras".
La mayoría de las empresas afectadas, dijo la CChC, trabajan en la RM y el Maule, "y las líneas de financiamiento corresponden a los estados de pago pendientes del DS49, los subsidios por pagar y préstamos de enlace del DS 19, y las deudas por compra de terrenos y de unidades para el programa de arriendo a precio justo".
El mensaje futuro
Con todo, el gremio planteó que "más allá de estos casos puntuales, lo central es cómo enfrentar la política habitacional en el próximo presupuesto, en un escenario cada vez más complejo: con más familias demandando una vivienda, con costos de construcción que permanecen altos y con menor disponibilidad de suelo".
Y cerró: "Si queremos cumplir con el objetivo de reducir el déficit habitacional, debemos proyectar una política de vivienda realista y sostenible. Nuestro llamado es a que el presupuesto nacional, que será presentado en los próximos días, considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara Chilena de la Construcción y falta de pagos por parte del Minvu: hay empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras"
El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 "considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete