¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
Esta semana se reveló que el empresario de 69 años será padre.
Este jueves El Mostrador publicó que el empresario Nicolás Ibáñez -excontrolador de D&S, compañía que vendió a Walmart en 2009- será padre a los 69 años, y que la madre es “una chef argentina de 36 años, Martina, que hace un tiempo trabajaba para el empresario como su banquetera privada”.
Su nombre completo es Martina Vivo, y es socia del restaurant italiano Brunapoli. Llegó a Chile en 2016 luego de trabajar en Nueva York y Punta del Este, invitada por el fundador de la pizzería, el italiano Francesco Vannucci, quien posee otros negocios gastronómicos en Chile y Argentina.
Vivo comenzó como anfitriona y a cargo de la administración del local de La Dehesa y luego se hizo cargo del de Vitacura. Con el tiempo, se hizo socia del negocio.
Hace cerca de dos años la argentina dejó el día a día del restaurant con la idea de bajar el ritmo. En el camino, clientas que frecuentaban el lugar la empezaron a contratar como banquetera de comidas privadas. Fue así como, a través de la hija de Nicolás Ibáñez, Carolina, Martina conoció el año pasado al empresario, quien la contrató en varias oportunidades, y luego comenzó una relación amorosa.
Vivo pasa gran parte de su tiempo en Buenos Aires, y espera un hijo con Ibáñez que nacerá en enero.
