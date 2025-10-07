Ministro Montes informa que el Minvu ya comenzó a pagar deudas vencidas a actores del plan de viviendas sociales
Esto se materializó en más de cien subsidios, correspondientes tanto a adquisiciones de viviendas individuales como a obras de mejoramiento.
Noticias destacadas
En medio de la polémica por las deudas que mantiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con actores del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) -como inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos-, el ministro Carlos Montes se refirió a la situación ante la Comisión de Vivienda del Senado.
El secretario de Estado reafirmó que la deuda vencida con los distintos actores asciende a US$ 130 millones, desmarcándose así de las estimaciones del mundo privado, que en su momento calcularon el monto en US$ 1.000 millones.
En este contexto, Montes informó que, a partir del pasado lunes, se inició el pago de los compromisos vencidos; materializándose en más de cien subsidios, correspondientes tanto a adquisición de vivienda individual como a obras de mejoramiento. La autoridad recalcó que este es el inicio de un proceso progresivo para saldar las obligaciones pendientes.
"Hemos estado en una larga reunión con la Comisión de Vivienda del Senado dando antecedentes sobre cómo va el Plan de Emergencia Habitacional, que es nuestra principal tarea. Estamos trabajando todos los días, mañana y tarde, en torno al plan, porque estamos haciendo lo imposible por llegar a cumplir la meta", aseguró Montes.
Junto con lo anterior, se abordó la extensión del programa hasta el 2029; sumado a que el Minvu está preparando una nueva iniciativa legal para dotar de más herramientas a la estrategia habitacional.
Respecto a la reconstrucción tras el megaincendio en la Región de Valparaíso, el titular del Minvu detalló que el 98% de los afectados ya cuenta con subsidio asignado y el 94% tiene Asignación de Asistencia Técnica.
"Prácticamente todas (las viviendas) van a estar iniciadas durante este gobierno", afirmó ante los parlamentarios; agregando que el Ministerio tiene a su cargo 43 procesos de reconstrucción a lo largo del país, de los cuales 27 fueron heredados de administraciones anteriores y 16 corresponden a eventos ocurridos durante el actual Gobierno.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso licencias: más de 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país estando con reposo médico
Así la constató una investigación de la Superintendencia de Seguridad Social, que pudo profundizar además en las patologías por las cuales este grupo de personas recibió una licencia. Así, reveló que 63,3% de los permisos de descanso fue otorgado por diagnósticos asociados a salud mental.
SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
Recorrerán Norteamérica, Europa y el Medio Oriente para ofrecer el activo a fondos de inversión y soberanos, entre otros inversionistas. En el evento, revelaron el plan de crecimiento de la empresa para los próximos cinco años.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete