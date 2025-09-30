Click acá para ir directamente al contenido
Ministro Montes sale a refutar cálculo de deuda de US$ 1.000 millones en el Minvu: “Es una distorsión de otras cifras que se transforman en eso”

El titular de Vivienda dijo que sus cálculos apuntan a una cifra entre 1/9 y 1/10 de ese monto, cuestionó el método con que se obtuvo esa cifra y aseguró que todas las viviendas en construcción comprometidas con los pagos "se van a pagar".

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 16:36 hrs.

<p>El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Julio Castro.</p>

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Julio Castro.

