Alianza chileno-francesa ingresa a tramitación ambiental proyecto en Atacama por US$ 900 millones

La iniciativa -ubicada en la comuna de Caldera- contempla una capacidad de hasta 450 MW y un almacenamiento de 3.600 MWh.

Con US$ 900 millones en inversión, el viernes ingresó el proyecto "Central de almacenamiento de energía renovable por Bombeo Atacama" al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa que corresponde a un codesarrollo entre un socio local (Susterra) y otro francés (Hyvity).

La obra, que se ubicará en la comuna de Caldera, en la Región de Atacama, contempla una capacidad de hasta 450 MW y un almacenamiento de 3.600 MWh, lo que permitiría inyectar energía de manera estable al sistema durante un período de hasta ocho horas.

Con lo anterior, según se detalló, se busca aprovechar los excedentes de generación renovable -principalmente solar- durante el día, almacenando energía mediante el bombeo de agua desalinizada desde un embalse inferior de 4,8 millones de m³ hacia un embalse superior, para luego generar electricidad en horarios de mayor demanda o menor disponibilidad renovable.

En el detalle, el proyecto considera dos embalses con una altura bruta cercana a los 380 metros, un sistema de tuberías de 2,5 kilómetros, casa de máquinas, subestación eléctrica y obras de conexión al sistema eléctrico.

Según se precisa en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el hito de inicio de la fase de construcción corresponderá a la habilitación de caminos y el movimiento masivo de tierra, la que tiene como fecha estimada comenzar en octubre de 2027. Por otro lado, el término de esta etapa tiene como fecha estimada en febrero de 2032, que está dada por la deshabilitación de las instalaciones de faenas.

La iniciativa -que está actualmente en admisibilidad en el marco de su trámite en el SEIA- contempla una vida útil superior a 80 años. Durante la fase de construcción se requerirá de un promedio y máximo de trabajadores estimado de 733 y 1.480 personas respectivamente.

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Almacenamiento de larga duración

El titular del proyecto, Central de Bombeo Atacama SpA, es una empresa creada por la alianza entre Susterra, empresa chilena dedicada al desarrollo de infraestructura para la transición energética, y Hyvity, desarrollador francés especializado en PSH, con un portafolio de proyectos superior a 3 GW en Europa, Asia y Sudamérica.

Como socio estratégico de Central de Bombeo Atacama, se destacó que Hyvity ha liderado el financiamiento y aporta experiencia internacional en estructuración, financiamiento y desarrollo de infraestructura energética de gran escala.

En el comunicado, el fundador de Hyvity, Pierre-Marie Henin, señaló: “Chile ha avanzado con enorme éxito en la incorporación de energías renovables solar y eólica. El siguiente desafío es dotar al sistema eléctrico de almacenamiento de larga duración, capaz de transformar esa abundancia renovable en energía segura, flexible y disponible cuando la red y los consumidores la necesitan”.

El ejecutivo agregó que “los proyectos de bombeo reversible como Central de Bombeo Atacama son la tecnología de almacenamiento más utilizada en el mundo. Su valor está en aportar mayor duración de almacenamiento y escala, atributos clave para la seguridad y estabilidad de la red eléctrica”.

El ingreso de esta gran inversión recuerda otra iniciativa similar: Central de Bombeo Paposo de Colbún, que se ubicaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta. En este último caso, con US$ 1.450 millones, se erigía como la primera iniciativa de generación eléctrica en Chile y Latinoamérica en base a un circuito cerrado de recirculación de agua desalinazada.

La obra de la eléctrica de la familia Matte sufrió un duro traspié luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta decretara el término anticipado al procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE).