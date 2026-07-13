Alianza chileno-francesa ingresa a tramitación ambiental proyecto en Atacama por US$ 900 millones
La iniciativa -ubicada en la comuna de Caldera- contempla una capacidad de hasta 450 MW y un almacenamiento de 3.600 MWh.
Noticias destacadas
Con US$ 900 millones en inversión, el viernes ingresó el proyecto "Central de almacenamiento de energía renovable por Bombeo Atacama" al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa que corresponde a un codesarrollo entre un socio local (Susterra) y otro francés (Hyvity).
La obra, que se ubicará en la comuna de Caldera, en la Región de Atacama, contempla una capacidad de hasta 450 MW y un almacenamiento de 3.600 MWh, lo que permitiría inyectar energía de manera estable al sistema durante un período de hasta ocho horas.
Con lo anterior, según se detalló, se busca aprovechar los excedentes de generación renovable -principalmente solar- durante el día, almacenando energía mediante el bombeo de agua desalinizada desde un embalse inferior de 4,8 millones de m³ hacia un embalse superior, para luego generar electricidad en horarios de mayor demanda o menor disponibilidad renovable.
En el detalle, el proyecto considera dos embalses con una altura bruta cercana a los 380 metros, un sistema de tuberías de 2,5 kilómetros, casa de máquinas, subestación eléctrica y obras de conexión al sistema eléctrico.
Según se precisa en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el hito de inicio de la fase de construcción corresponderá a la habilitación de caminos y el movimiento masivo de tierra, la que tiene como fecha estimada comenzar en octubre de 2027. Por otro lado, el término de esta etapa tiene como fecha estimada en febrero de 2032, que está dada por la deshabilitación de las instalaciones de faenas.
La iniciativa -que está actualmente en admisibilidad en el marco de su trámite en el SEIA- contempla una vida útil superior a 80 años. Durante la fase de construcción se requerirá de un promedio y máximo de trabajadores estimado de 733 y 1.480 personas respectivamente.
Almacenamiento de larga duración
El titular del proyecto, Central de Bombeo Atacama SpA, es una empresa creada por la alianza entre Susterra, empresa chilena dedicada al desarrollo de infraestructura para la transición energética, y Hyvity, desarrollador francés especializado en PSH, con un portafolio de proyectos superior a 3 GW en Europa, Asia y Sudamérica.
Como socio estratégico de Central de Bombeo Atacama, se destacó que Hyvity ha liderado el financiamiento y aporta experiencia internacional en estructuración, financiamiento y desarrollo de infraestructura energética de gran escala.
En el comunicado, el fundador de Hyvity, Pierre-Marie Henin, señaló: “Chile ha avanzado con enorme éxito en la incorporación de energías renovables solar y eólica. El siguiente desafío es dotar al sistema eléctrico de almacenamiento de larga duración, capaz de transformar esa abundancia renovable en energía segura, flexible y disponible cuando la red y los consumidores la necesitan”.
El ejecutivo agregó que “los proyectos de bombeo reversible como Central de Bombeo Atacama son la tecnología de almacenamiento más utilizada en el mundo. Su valor está en aportar mayor duración de almacenamiento y escala, atributos clave para la seguridad y estabilidad de la red eléctrica”.
El ingreso de esta gran inversión recuerda otra iniciativa similar: Central de Bombeo Paposo de Colbún, que se ubicaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta. En este último caso, con US$ 1.450 millones, se erigía como la primera iniciativa de generación eléctrica en Chile y Latinoamérica en base a un circuito cerrado de recirculación de agua desalinazada.
La obra de la eléctrica de la familia Matte sufrió un duro traspié luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta decretara el término anticipado al procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario
La secretaría encabezada por Iván Poduje retrasó ahora para el 24 de julio la fecha para contestar las observaciones a su propuesta de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
Gobierno impulsa estatuto laboral para el turismo y abre debate por nueva fórmula para promediar la jornada de trabajo
Durante la presentación, el subsecretario Rosende dijo que, además del turismo, el Ejecutivo propondrá para el resto de las actividades una ampliación del período de promediación de la jornada laboral. “Se propondrá un promedio menor, de 16 semanas”, dijo.
¿Reestructuración en Corfo? Gobierno evaluará pertinencia de comités sectoriales y líneas de gerencias
En la primera sesión del consejo de la corporación bajo la actual administración, el biministro Mas planteó revisar los ocho comités del organismo. Además, se analizaron los acuerdos con la banca multilateral para reducir en 54,8% su cartera comprometida, desde US$ 1.194 millones a US$ 540 millones.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete