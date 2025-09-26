Coordinador Eléctrico limita operación de 17 pequeñas centrales de generación solares por "perturbaciones en la red"

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, informó este viernes que a partir del 25 de septiembre se está aplicando una limitación en la inyección de energía a un conjunto de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Lo anterior, tras constatar que estos exhiben un comportamiento fuera de los criterios de seguridad eléctrica establecidos en la normativa, observados -dijeron desde la entidad- "luego de perturbaciones recientes en la red, y se ha constatado que dicho comportamiento contribuyó a amplificar el efecto de dichas contingencias". A ello se sumó la "falta de respuesta oportuna por parte de estas centrales, pese a reiteradas solicitudes de información, respecto de sus configuraciones operacionales, por parte del Coordinador".

El organismo detalló que durante los días 29 de marzo, 3 y 5 de abril, y el 15 de septiembre, se registraron perturbaciones en la red, cuyo impacto se vio amplificado por la desconexión automática de unidades generadoras, tanto de gran escala como PMGD solares.

Sin respuesta

Como parte de las acciones correctivas, el Coordinador ya había limitado previamente la operación de algunas centrales de mayor tamaño, en tanto ellas no demostraran que su configuración se ajusta a la normativa técnica correspondiente.

Posteriormente, se inició una revisión del parque PMGD, solicitando a cada titular que entregara información y evidencia técnica sobre la configuración de sus sistemas de protección.

En la última solicitud de antecedentes, realizada el 22 de agosto, de un total de 366 empresas, 102 no habían respondido al 16 de septiembre, dijo el Coordinador.

A partir de un análisis de los comportamientos observados en la operación de estas unidades, el Coordinador ha instruido restringir la inyección de aquellas que tuvieron un mal comportamiento y no demostraron el cumplimiento normativo de sus sistemas de protección.

En consecuencia, a contar de las 00:00 horas del 25 de septiembre, se limitó la operación de 17 pequeñas centrales de generación solares, equivalentes a aproximadamente 90 MW de capacidad instalada.

"La restricción se mantendrá vigente hasta que cada titular entregue evidencia suficiente de que sus parámetros de operación han sido corregidos y cumplen con los estándares técnicos definidos", aseguraron desde la entidad.

Asimismo, el Coordinador ha informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre el eventual incumplimiento normativo de los PMGDs que no entregaron la información solicitada.