Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Coordinador Eléctrico limita operación de 17 pequeñas centrales de generación solares por "perturbaciones en la red"

Estas unidades, que verán restringida su capacidad de inyección, son equivalentes a aproximadamente 90 MW de capacidad instalada.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 18:30 hrs.

Karen Peña energía
<p>Coordinador Eléctrico limita operación de 17 pequeñas centrales de generación solares por "perturbaciones en la red"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

Rectificación: Familia Müller se mantiene con el 5,5% de Falabella y los Fürst suben al 3,01% de la propiedad
4
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
5
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
6
Empresas

Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
7
Empresas

Dominga partirá su construcción en primer semestre de 2026 y activa búsqueda de socio estratégico
8
Empresas

La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete