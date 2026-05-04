ENAP sostiene que en enero identificaron inconsistencias en información ambiental y descarta impacto en la salud de las personas

La estatal se refirió en profundidad a la decisión informada en su última junta de accionistas de ejercer acciones legales por manipulación de datos de cumplimiento ambiental.

Tras la junta ordinaria de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizada el miércoles pasado, donde se dio a conocer la decisión del directorio de la estatal de ejercer acciones legales por "contingencias legales ambientales" que considera "graves", la petrolera se refirió nuevamente -y en profundidad a diferencia del jueves- a lo denunciado.

El caso apunta a que se habrían manipulado datos de cumplimiento ambiental, lo que implicó entregar información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), respecto de los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua, en el marco del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

En una declaración difundida la tarde de este domingo, a la que tuvo acceso DF, ENAP aclaró que "no ha habido eventos de contaminación que superen las normas diarias o anuales vigentes, de acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire".

Según enfatizaron, durante todo el período en el que ocurren los hechos bajo investigación interna en curso, "se han cumplido las Normas Primarias de Calidad de Aire diarias y anuales vigente para dióxido de azufre (SO2) en todas las estaciones de monitoreo aledañas a la Refinería Aconcagua, por lo que no hay antecedentes de afectación a la salud de las personas".

"Todos los límites de emisiones (SO2, MP y NOX) del PPDA fueron cumplidos durante el año 2025 y proporcionalmente en lo que va de este año", aseguró la petrolera estatal.

ENAP detalla que el miércoles fue la propia compañía la que puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y de la SMA. Cabe recordar ese mismo día la entidad fiscalizadora hizo un requerimiento de información a ENAP Refinerías Aconcagua para recopilar todos los antecedentes y evaluar las acciones que procedan. De hecho, la SMA informó el viernes que abrió una investigación tras la denuncia.

La cronología de la trama

La empresa indicó que, en el marco de los nuevos procesos de supervisión y revisión, en enero de este año durante análisis asociados a la información técnica preparada para la elaboración de los reportes anuales asociados al PPDA, "Enap Refinería Aconcagua identificó inconsistencias y discrepancias en relación con las emisiones totales de SO2 y respecto de la eficiencia en la recuperación de azufre, lo que tiene implicancias para las obligaciones asociadas al PPDA y respecto de la información entregada a la autoridad ambiental".

De acuerdo a lo detallado, ese mismo mes ENAP Refinerías Aconcagua informó de los hallazgos a ENAP Casa Matriz, la que instruyó la activación inmediata de los mecanismos internos de control y supervisión e informó al Directorio de la compañía, el que dispuso la conformación de un equipo técnico especializado para revisar en forma exhaustiva la información disponible e instruyó la realización de una investigación interna.

La estatal precisa que ambos procesos están actualmente en curso y han permitido contar con antecedentes preliminares. Estos últimos fueron presentados al directorio de la estatal en su sesión de abril, el que -sobre la base de la información disponible- instruyó tanto la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público como una comunicación formal de los hechos a la SMA.

Al día siguiente de adoptadas estas decisiones, y en el marco de la junta de accionistas de la compañía), ENAP informó de esta situación, dando cuenta de las acciones instruidas por su directorio.

La estatal explicó que los antecedentes actualmente en análisis se refieren a información y reportes correspondientes a los períodos anuales anteriores al 2025. "Durante el año 2025, según indica la información auditada y reportada a la SMA, y en lo que va de 2026, la operación de la Refinería Aconcagua ha mantenido sus niveles de emisiones dentro de los límites establecidos por el PPDA", reforzó la firma.

Agregaron que, del mismo modo, la revisión de los registros de todas las estaciones de monitoreo del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire aledañas a la Refinería Aconcagua demuestra que desde 2019 hasta la fecha se han cumplido las Normas Primarias de Calidad de Aire diarias y anuales vigente para dióxido de azufre (SO2). "Esto es consistente con los informes técnicos de Cumplimiento de Calidad del Aire para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví elaborados por la SMA", dijeron.

Actualmente, la compañía está llevando a cabo un proceso integral que considera tres dimensiones complementarias, según informó. Por una parte, el desarrollo de una investigación interna de los hechos y de los antecedentes técnicos asociados a esta situación; por otra, la revisión y fortalecimiento de sus sistemas de control, trazabilidad y reportabilidad; y, finalmente, la colaboración activa y permanente con la autoridad ambiental y las instancias competentes.

"Ninguno de los procesos mencionados está finalizado y por lo tanto no existen aún conclusiones definitivas. La compañía sigue recabando información y aportándola a las autoridades", destacaron.

La estatal recalcó en su escrito que han actuado con "toda la celeridad, seriedad técnica y transparencia que amerita el caso". "La sensibilidad de esta materia exige prudencia para evitar alarma, desinformación y que se instale un relato que no es real", dijeron.

Y sentenciaron: "ENAP reitera que está comprometida con la transparencia y que la probidad de todos quienes trabajan en la compañía es una obligación y valor intransable, por lo que ha tomado y seguirá tomando las acciones consecuentes y necesarias para ello".