Icónico exCEO de Enel deja el grupo eléctrico italiano tras casi 30 años

El otrora gerente general de Enel Green Power Chile y de Enel Generación Chile, Valter Moro, dijo que cerró "un capítulo importante" en su trayectoria profesional este 31 de enero al dejar la firma de capitales europeos.

Después de casi tres décadas, el histórico ejecutivo de Enel, Valter Moro, dejó el grupo de capitales italianos. El doctor en Ingeniería Energética por la Universidad Politécnica de Marche de Ancona, Italia, se desempeñó en distintos países, inclusive Chile.

El último día de Moro en Enel Group fue el 31 de enero y este domingo informó el cierre de lo que llamó "un capítulo importante" en su trayectoria profesional a través de su cuenta de LinkedIn.

"Casi 30 años en el sector energético me han dado la oportunidad de trabajar en toda la cadena de valor eléctrica -desde la generación térmica y las renovables hasta la gestión y distribución de energía- en Italia, España, Chile y Argentina, en mercados y entornos regulatorios muy diferentes", escribió.

Según relató, "con el tiempo, mi rol evolucionó de gestionar activos a liderar transformaciones: navegar por la complejidad, acelerar la transición energética, fortalecer la cultura de seguridad y medioambiental, y garantizar la continuidad del servicio en contextos difíciles".

Y remató: "Dejo la organización con gratitud por las personas y el camino que ha realizado. Comienza un nuevo capítulo".

Si bien su última posición en el grupo italiano fue como CEO de Edesur, una empresa distribuidora de Enel en Argentina, donde estuvo poco más de tres años, en Chile tuvo un importante paso. Entre enero del año 2018 y septiembre de 2019 fue CEO de Enel Green Power Chile. Y, entre octubre de 2014 y ese mismo mes de 2019, se erigió como CEO de Enel Generación Chile.

Pero también incursionó en la vereda gremial. Entre 2017 y 2020 fue consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). En entrevista con DF al momento de postularse, indicó que uno de los desafíos del gremio sería cómo se va a abarcar el relacionamiento con el territorio, con los empresarios que viven en el territorio, que tienen otro tipo de instancias, de problemas.

"Ahí hay básicamente un punto de atención particular que siento que podemos aportar mucho. Ahí lo que hacemos y es uno de los desafíos que se podría plantear desde dentro de la Sofofa es crear relaciones de valor compartido con las comunidades", puntualizó.

Asimismo, además de su cargo como gerente general de Endesa Chile, el directorio lo designó gerente general de la nueva empresa Endesa Américas, creada a finales de 2015 como resultado de una escisión de Endesa Chile, que se había dividido en dos compañías: Endesa Chile (generadora de energía con activos en Chile) y Endesa Américas (generadora de energía con activos en otros países: Perú, Colombia, Argentina y Brasil).