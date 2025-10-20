Masivo corte de electricidad en la Región Metropolitana deja a casi 380 mil clientes sin suministro

Enel Distribución explicó que, a las 15.42 horas, se produjo una falla en transmisión "ajena" a la firma, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550 mil clientes.

Masivos cortes de electricidad comenzaron a reportar la tarde de este lunes usuarios desde distintas comunas de la Región Metropolitana. A las 16.24 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) consignó 379.622 clientes sin suministro en el país.

De ese total, 370.999 están presentes en la Región Metropolitana. Entre las comunas más impactadas por la interrupción de suministro está Puente Alto con 157.762 clientes afectadas, La Florida con 82.751 y La Pintana con 47.513.

En su última actualización, el Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 5 sólo está disponible desde Pudahuel a Vicente Valdés. Mientras, tras reportar retrasos, se indicó que el servicio en las líneas 4 y 4A está normalizado por el momento.

En su cuenta de X, a las 16.05 horas, Enel Distribución explicó que, a las 15.42 horas, se produjo una falla en transmisión "ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550 mil clientes". "A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes", agregaron.

En tanto, desde el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, detallaron que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las subestaciones Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", dijo la entidad en su cuenta de X.

