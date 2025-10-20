Masivo corte de electricidad en la Región Metropolitana deja a casi 380 mil clientes sin suministro
Enel Distribución explicó que, a las 15.42 horas, se produjo una falla en transmisión "ajena" a la firma, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550 mil clientes.
Noticias destacadas
Masivos cortes de electricidad comenzaron a reportar la tarde de este lunes usuarios desde distintas comunas de la Región Metropolitana. A las 16.24 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) consignó 379.622 clientes sin suministro en el país.
De ese total, 370.999 están presentes en la Región Metropolitana. Entre las comunas más impactadas por la interrupción de suministro está Puente Alto con 157.762 clientes afectadas, La Florida con 82.751 y La Pintana con 47.513.
En su última actualización, el Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 5 sólo está disponible desde Pudahuel a Vicente Valdés. Mientras, tras reportar retrasos, se indicó que el servicio en las líneas 4 y 4A está normalizado por el momento.
En su cuenta de X, a las 16.05 horas, Enel Distribución explicó que, a las 15.42 horas, se produjo una falla en transmisión "ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550 mil clientes". "A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes", agregaron.
En tanto, desde el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, detallaron que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las subestaciones Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.
"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", dijo la entidad en su cuenta de X.
X
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete