Parque solar fotovoltaico de Pacific Hydro en Til Til por casi US$ 400 millones obtiene su aprobación ambiental

Con una inversión de US$ 368 millones, el proyecto parque solar fotovoltaico Don Patricio de la empresa Pacific Hydro -firma que cuenta hoy con 719 MW de capacidad instalada y más de 1.200 MW en construcción y evaluación en el país- obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras ser ingresada la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en diciembre del año 2023.

La iniciativa, ubicada en Tiltil, en la Región Metropolitana, permitirá generar energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la radiación solar, a través de la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico que contará con una potencia máxima total aproximada de 190,7 MWp y un sistema de almacenamiento BESS de 200 MW. La energía generada será transportada y finalmente inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante su conexión a una subestación tap-off de la línea Nogales–Polpaico.

La iniciativa incorpora infraestructura de transmisión, subestación eléctrica y un sistema de almacenamiento de energía.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de 257.000 módulos fotovoltaicos de 742 Wp cada uno, los que en conjunto permitirán alcanzar la capacidad definida en la evaluación ambiental. A esta infraestructura de generación se suma la construcción de la Subestación Eléctrica Don Patricio, 42 centros de transformación, una canalización subterránea de 33 kV que conecta los centros de transformación con la subestación, así como un sistema de baterías de almacenamiento de energía (BESS) con sus respectivos sistemas de conversión de potencia (PCS).

Además, el proyecto considera la construcción de una línea de alta tensión de aproximadamente 1,17 kilómetros, que permitirá enlazar la subestación Don Patricio con la subestación de la línea Nogales–Polpaico, asegurando así la evacuación de la energía generada hacia el SEN.

Según la información presentada durante el proceso de evaluación ambiental, la fase de construcción del proyecto tendrá una duración estimada de 16 meses, mientras que la operación se extenderá por un período aproximado de 30 años. En tanto, la fase de cierre considera una duración cercana a los 12 meses.

Luis Arqueros, executive manager, commercial, development & new business de Pacific Hydro, indicó en un escrito que “la aprobación ambiental del Parque Solar Don Patricio nos permite avanzar en una iniciativa de generación eléctrica a partir de energía solar y almacenamiento que permitirá su conexión al Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo con energía limpia y renovable para el país. Con esta resolución favorable, podemos avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto”.