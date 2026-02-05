Parque solar fotovoltaico de Pacific Hydro en Til Til por casi US$ 400 millones obtiene su aprobación ambiental
La iniciativa, ubicada en la Región Metropolitana, incorpora infraestructura de transmisión, subestación eléctrica y un sistema de almacenamiento de energía.
Noticias destacadas
Con una inversión de US$ 368 millones, el proyecto parque solar fotovoltaico Don Patricio de la empresa Pacific Hydro -firma que cuenta hoy con 719 MW de capacidad instalada y más de 1.200 MW en construcción y evaluación en el país- obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras ser ingresada la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en diciembre del año 2023.
La iniciativa, ubicada en Tiltil, en la Región Metropolitana, permitirá generar energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la radiación solar, a través de la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico que contará con una potencia máxima total aproximada de 190,7 MWp y un sistema de almacenamiento BESS de 200 MW. La energía generada será transportada y finalmente inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante su conexión a una subestación tap-off de la línea Nogales–Polpaico.
La iniciativa incorpora infraestructura de transmisión, subestación eléctrica y un sistema de almacenamiento de energía.
En concreto, el proyecto contempla la instalación de 257.000 módulos fotovoltaicos de 742 Wp cada uno, los que en conjunto permitirán alcanzar la capacidad definida en la evaluación ambiental. A esta infraestructura de generación se suma la construcción de la Subestación Eléctrica Don Patricio, 42 centros de transformación, una canalización subterránea de 33 kV que conecta los centros de transformación con la subestación, así como un sistema de baterías de almacenamiento de energía (BESS) con sus respectivos sistemas de conversión de potencia (PCS).
Además, el proyecto considera la construcción de una línea de alta tensión de aproximadamente 1,17 kilómetros, que permitirá enlazar la subestación Don Patricio con la subestación de la línea Nogales–Polpaico, asegurando así la evacuación de la energía generada hacia el SEN.
Según la información presentada durante el proceso de evaluación ambiental, la fase de construcción del proyecto tendrá una duración estimada de 16 meses, mientras que la operación se extenderá por un período aproximado de 30 años. En tanto, la fase de cierre considera una duración cercana a los 12 meses.
Luis Arqueros, executive manager, commercial, development & new business de Pacific Hydro, indicó en un escrito que “la aprobación ambiental del Parque Solar Don Patricio nos permite avanzar en una iniciativa de generación eléctrica a partir de energía solar y almacenamiento que permitirá su conexión al Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo con energía limpia y renovable para el país. Con esta resolución favorable, podemos avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete