Representantes de candidatos presidenciales discuten errores tarifarios y sus propuestas para el sector energético
El conversatorio, -organizado por los gremios ACEN, ACESOL Y GPM, junto a la UAI- reunió a más de 120 personas de forma presencial.
Noticias destacadas
Los representantes de cuatro candidaturas presidenciales se reunieron este lunes en el conversatorio Desafíos de la Transición y Modernización Energética en Chile, organizado por los gremios ACEN, ACESOL y GPM, junto al Centro de Transición Energética UAI y la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Negocios de la casa de estudios.
En el encuentro, que fue moderado por la periodista Karen Peña de DF, se presentaron las propuestas y visiones en materia energética, se abordó la relevancia de impulsar una modernización en distribución eléctrica, pero una discusión ineludible fue los errores conocidos en las cuentas de electricidad.
Miguel Iglesias, del comando de Johannes Kaiser, aseguró que se han tenido “papelones”, pero recalcó a la hora de evaluar el momento del sector que “estamos ante una gran oportunidad de consolidar el súper buen trabajo que ha venido haciendo el mercado chileno”.
Carlos Barría, del comando de Evelyn Matthei, apuntó a que “lo que no fue prolijo fue la forma de comunicar el error”. En cuanto a medidas, dijo lo primero es acelerar los procesos tarifarios. “De alguna forma revisar todos los procesos tarifarios que estén en curso y rechequear”, dijo, agregando que hay una tarea importante de “simplificar los procesos tarifarios”.
Para José Venegas, del comando de José Antonio Kast, “sin duda que el error proviene de una extrema politización de cosas que debieran ser técnicas. Y de ahí un error que es natural que a veces pudiera cometerse, se mezcla en toda esta comedia de errores”.
La reparación de los errores como lo primero antes de pensar en el largo plazo enfatizó Nicolás Bohme, del comando de Jeannette Jara. Entre otros aspectos, indicó que, desde el punto de vista de la SEC, “creemos también que hay que mejorar las capacidades de fiscalización”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos le vendió un inmueble al Servicio. En febrero, este se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, se mantiene en mora.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete