Tío y sobrino crean empresa que ahora tiene proyectos por US$ 2.500 millones y a la que entró Martín Borda

El Grupo Borda ingresó con el 40% de oEnergy, firma que partió haciendo pequeñas centrales renovables (PMGD) y ahora se enfoca en almacenamiento, acumulando 54 iniciativas.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Domingo 19 de octubre de 2025 a las 20:15 hrs.

<p>Yuri andrade Sylvester director y gerente de nuevos negocios de oenergy. Foto: Bloomberg.</p>

Yuri andrade Sylvester director y gerente de nuevos negocios de oenergy. Foto: Bloomberg.

