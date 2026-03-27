Delegación chilena lidera participación en foro legal de la IBA en Uruguay

Cerca de 800 abogados de 37 países se reunieron en Punta del Este para abordar los desafíos de las fusiones y adquisiciones en la región, con foco en tecnología, regulación y el impacto de factores geopolíticos en América Latina.

Durante tres días, cerca de 800 abogados provenientes de 37 países de Latinoamérica se reunieron en Punta del Este, Uruguay, para participar en el foro anual organizado por la International Bar Association (IBA). En el encuentro destacó la delegación chilena como la más numerosa, con alrededor de 150 representantes de 43 estudios jurídicos.

La conferencia, titulada IBA Latin American Regional Mergers and Acquisitions in Latin America — building bridges through business: rethinking M&A in the Americas, abordó los principales desafíos de las fusiones y adquisiciones en la región, con especial foco en operaciones transfronterizas, regulación y libre competencia. Asimismo, se discutió el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial, las fintech y el liderazgo femenino en la evolución del sector legal.

En ese contexto, se presentó una mirada regional sobre cómo los cambios geopolíticos, la volatilidad económica y las presiones globales están influyendo en la actividad de M&A en América Latina. También se analizaron sectores estratégicos como energía, infraestructura y recursos naturales, junto con el rol de la inversión extranjera —especialmente proveniente de China— y la creciente relevancia del impacto social en los negocios.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “construyendo puentes desde los negocios”, que sintetizó el llamado a fortalecer la colaboración entre actores empresariales, conectar mercados y avanzar hacia entornos corporativos más sostenibles y competitivos.

La conferencia fue encabezada por el presidente de la IBA y socio de Carey, Jaime Carey, quien sostuvo que “el desafío no es solo crecer, sino hacerlo con reglas claras y con estabilidad”, subrayando que la región ofrece oportunidades relevantes, pero exige una comprensión profunda de sus complejidades.

Desde Punta del Este, socios de firmas legales, asesores internos, reguladores y ejecutivos debatieron además sobre el impacto del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional. En particular, destacaron cómo herramientas digitales, data rooms virtuales y flujos de trabajo tecnológicos están optimizando las transacciones de fusiones y adquisiciones en la región.