30 años de vidrio solidario: Coaniquem y Cristalerías celebran histórica campaña

Ambas entidades oficializaron el término de su cruzada “Reciclando el vidrio ayuda”, campaña con la que durante tres décadas convirtieron cerca de 270 mil toneladas de vidrio en rehabilitación para niños con quemaduras.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Cristóbal Eyzaguirre, vicepresidente de Cristalerías de Chile; Jorge Rojas Zegers, fundador de Coaniquem; María Luisa Vial de Claro, presidenta de la Fundación Claro Vial; y Jorge Rojas Goldsack, presidente de Coaniquem. Fotos: Julio Castro</p>

