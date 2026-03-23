Adiós a polémica cláusula: TDLC aprueba acuerdo entre la FNE y Booking.com

La plataforma no podrá prohibir que sus clientes ofrezcan sus alojamientos en otros sitios a un menor precio y, además, deberá pagar un monto de US$ 6 millones al Fisco.

Este lunes, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó el acuerdo pactado entre la Fiscalía Nacional Económica y Booking.com, en el que la plataforma de viajes se comprometía –durante un plazo de tres años– a dar de baja una de sus principales cláusulas: la restricción hacia sus usuarios de ofrecer sus respectivos alojamientos en otros canales de ventas –como plataformas, agencias o sus páginas web directas– a precios menores a los publicados en su página.

Con esta resolución, se pone fin a la investigación que la FNE hizo en 2024 –denominada “Estudio sobre el Mercado del Hospedaje”–, en la que la entidad identificó que varias plataformas de viajes y alojamientos imponían a sus clientes este tipo de cláusulas de paridad de precios. ¿La que más le daba uso? Booking.com.

El acuerdo extrajudicial pactado entre la FNE y la plataforma contempla un pacto en el que esta última se compromete a eliminar este tipo de restricciones presentes en sus “Términos y Condiciones” y, en paralelo, a comunicarlo a sus respectivos clientes. Además, deberá eliminar el requisito para participar de sus programas de fidelización y pagar al Fisco una suma de US$ 6 millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En tres años más, luego de recabar más antecedentes, la plataforma de viajes podrá solicitar una revisión de su caso ante la FNE o el TLDC.

El acuerdo fue bien visto desde el gremio Hoteleros de Chile. "Para nosotros es fundamental resguardar condiciones justas y equilibradas para todos los actores del sector, especialmente en materia de tarifas, donde este tipo de cláusulas limitaban la capacidad de los hoteles de competir y ofrecer mejores precios a los consumidores en sus propios canales", afirmaron.



Y añadieron: “Creemos que este tipo de acuerdos refuerza la necesidad de seguir avanzando en una regulación moderna, que permita asegurar relaciones comerciales transparentes, competitivas y en condiciones justas para todos”.