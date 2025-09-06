Click acá para ir directamente al contenido
Alianza de CCU y PepsiCo cumple 66 años: continúa la “sed de crecimiento” y anuncian inversiones de US$ 130 millones

Un positivo balance hace tanto la embotelladora nacional como la gigante estadounidense de la asociación entre ambas compañías. De la mano de cambios en el consumidor, ven un gran potencial en el mercado de las bebidas sin azúcar y el segmento de la hidratación.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Blanca Dulanto
<p>El CEO International Beverages de PepsiCo, Eugene Willemsen, junto con el gerente general de la Embotelladora de CCU, Eduardo Ffrench-Davis. Foto: Julio Castro</p>

El CEO International Beverages de PepsiCo, Eugene Willemsen, junto con el gerente general de la Embotelladora de CCU, Eduardo Ffrench-Davis. Foto: Julio Castro

