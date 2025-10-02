Cena Anual de la Prensa convoca a más de 50 medios en Torres del Paine y premia a destacadas trayectorias del periodismo
En la cita, donde se debatió sobre el futuro del periodismo en un escenario marcado por la deslegitimación de la prensa y los desafíos de la Inteligencia Artificial, los asistentes reforzaron su compromiso con la democracia y la libertad de expresión.
Noticias destacadas
En el marco de un nuevo Encuentro de Diarios Regionales (EDR), se realizó este miércoles la tradicional Cena Anual de la Prensa, que reunió esta vez en Torres del Paine a autoridades, invitados internacionales y directores de más de 50 medios de comunicación de todo el país.
El encuentro, que tuvo a La Prensa Austral y El Pingüino como anfitriones, reforzó el compromiso de la prensa regional con la democracia y la libertad de expresión.
En su primera intervención como nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), José Tomás Santa María, puso el foco en dos ejes que amenazan directamente a la industria: el avance de modelos políticos que deslegitiman a los medios y la presión económica que ejercen las grandes plataformas tecnológicas.
“No hay periodismo libre sin medios económicamente sanos”, advirtió, señalando que el desplazamiento de la inversión publicitaria hacia gigantes digitales y el uso de contenidos sin compensación justa “socavan la base financiera del periodismo profesional”. Santa María criticó en este sentido a las empresas de clipping, que comercializan contenidos sin autorización.
Y agregó: "El contenido que producen nuestros medios tiene un costo alto en tiempo, talento y recursos. Permitir que terceros lo comercialicen sin permiso no solo es una infracción a la propiedad intelectual, sino un acto que parasita y debilita a la industria”.
El también actual director de Diario Financiero subrayó que la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), "lo que añade nuevos desafíos a la profunda transformación digital por la que han atravesado nuestras audiencias y medios durante la última década”, señaló.
Por su parte, el gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, subrayó la tradición histórica de la prensa regional, evocando medios pioneros como El Precursor de Magallanes y La Prensa Austral. La autoridad destacó que “en la búsqueda de la verdad, la prensa informa dando voz a quienes no la tienen, mostrando realidades y desafiando el poder”. De igual modo, apuntó a los desafíos actuales frente a la IA, la postverdad y la inmediatez informativa.
Premio Libertad de Expresión 2025
En esta edición del encuentro, la ANP hizo un reconocimiento al liderazgo del presidente saliente, Eduardo Sepúlveda, quien recalcó que el periodismo “certifica la verdad en tiempos de desinformación”.
El Premio Libertad de Expresión 2025 fue otorgado a Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de Henneo y alto comisionado para la libertad de prensa en Iberoamérica, por su trayectoria en defensa de la prensa libre. El ejecutivo destacó que es posible crecer en la era de la IA sin renunciar a los valores fundacionales del oficio.
Por otro lado, el Premio Espíritu ANP 2025 recayó en Roberto Silva, fundador de El Observador, por más de cinco décadas de labor periodística. En su discurso, Silva recordó los orígenes de su medio y reafirmó su convicción de que “los medios para poder ser intérpretes de una comunidad deben tomar partido por ella, defenderla, remecerla e informarla con libertad”.
El encuentro culminó con la firma de la Declaración de Torres del Paine, cuyo texto se difundirá este viernes, y que busca trazar una hoja de ruta común para enfrentar los desafíos del periodismo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete