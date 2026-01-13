Compañía de tuberías Hoffens toma la delantera en el mercado tras adquirir firma de grifería Nibsa en $ 3.200 millones

La empresa liderada por Ilse Hoffens se consolida en el sector tras la salida de la brasileña Tigre y el cierre de la belga Vinilit.

Grandes transformaciones está sufriendo el negocio de los tubos, sifones y grifería, es decir, de todo lo que lleva líquidos al interior de un hogar y que también se le conoce como “soluciones para la conducción y evacuación de fluidos”. A la salida del grupo brasileño Tigre en 2024 se sumó, a fines de 2025, el cierre de la multinacional belga Vinilit que hacía tuberías, pero también adhesivos para PVC.

Y en este contexto de mayor concentración del mercado, a fines de diciembre la compañía chilena Hoffens adquirió a la histórica firma de grifería local Nibsa, de la familia García Ortíz.

Aunque la cifra no se reveló, trascendió que asciende a unos $ 3.200 millones.

La familia García Ortíz inició el proceso de venta de Nibsa en junio de 2025 y en ese proceso los asesores -KeyCapital Asesorías- se acercaron a Hoffens. El deal se cerró durante la tarde del 29 de diciembre y desde esta semana el comprador pasa a tomar el control completo de las tiendas, inventarios, marcas y todos los activos, explicó el subgerente general de Hoffens, Jorge Pizarro.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Aunque poco conocida por el público general, la firma de nombre alemán tiene más de 50 años en el mercado. Fue fundada por el mecánico de aviones Helmut Hoffens en 1972 como un pequeño taller en el barrio industrial de Santa Elena usando maquinaria Schwartz para producir tubos y sifones de polipropileno. El gran salto vino cuando instalaron una planta en San Miguel, Camino a Lonquén, hoy la más grande de Chile en su tipo.

Cuando el creador de la empresa murió en 2020, sus hijas Ilse e Isabel Hoffens quedaron dirigiendo la compañía, de hecho, la primera es su gerenta general.

Hoy Hoffens, que emplea a unas 900 personas, es líder en distintos segmentos del negocio. Pizarro detalla que en sifones tienen el 70% del mercado, en conexiones del orden del 50% y en tuberías alrededor del 35%.

De lo que viene ahora, Pizarro explicó que la idea es “asegurar una transición ordenada, resguardar el valor construido por Nibsa durante décadas y potenciar sus líneas de productos dentro de una plataforma comercial y operacional más amplia. Estamos convencidos de que esta integración traerá beneficios relevantes para la industria, nuestros colaboradores y, especialmente, para nuestros clientes.”

El proceso de venta competitiva participaron directamente el socio de KeyCapital Asesorías, Cristián Mandiola, y Iván González, director de Estudios de la firma.

Por el lado del comprador, el asesor legal fue el estudio Misraji & Bejar, a través de sus abogados Natalia Ramos y Arie Misraji. Por el lado del vendedor, el asesor legal fue Eduardo del Real.