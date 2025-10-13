Controlador de Avianca y Gol pide permiso a la autoridad aeronáutica de Chile para operar en el país
A través de la sociedad NG Servicios Aéreos ofrecerá vuelos chárter y alquiler de aviones a otras compañías aéreas.
Grupo Abra, el mayor inversionista de Avianca y Gol e inversor estratégico en Wamos Air, solicitó a la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile un Certificado de Operación Aéreo (CAO) para la compañía NG Servicios Aéreos, que ya se encuentra registrada en el país, y es parte de Grupo Abra.
NG Servicios Aéreos estará dedicada a la operación aérea no regular, es decir, chárter y arriendo de aeronaves, que tendrá como base Santiago de Chile.
Dicha operación no regular podrá ser ejecutada para cualquiera de las aerolíneas miembro del Grupo Abra, y otros operadores, de acuerdo con las oportunidades operacionales y del mercado de cada compañía.
El 8 de julio de este año, representantes del Grupo Abra -entre ellos, Francisco Montt, se reunieron con el director de la DGAC, Carlos Madina, en una cita en la cual -según reza el resumen de la audiencia- se hixo "una breve presentación de los posibles proyectos de Grupo Abra a desarrollar en Chile". En el encuentro también estuvieron Héctor Silva, Julio Perotti, Manuel Irarrázaval por parte de la compañía y Julio Matthei, director de seguridad operacional de la DGAC, así como Juan Rojas, jefe del departamento de aeródromos y servicios aeronáuticos de la entidad.
