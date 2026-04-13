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Corte Suprema abre la puerta para que firmas de telecomunicaciones bloqueen sitios de apuestas online

En marzo pasado, la Corte de Apelaciones afirmó que los mecanismos tecnológicos exigidos a las teleco para bloquear los denominados "sitios espejo" no estaban “exigidos por nuestra normativa", y archivó la causa. Ahora, el máximo tribunal afirmó que se trató de un “error de tramitación".

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 20:40 hrs.

empresas telecomunicaciones Casinos Corte Suprema
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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