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Corte libera a empresas de telecomunicaciones de implementar tecnología para bloquear sitios de apuestas online

Ante el requerimiento realizado por Lotería Concepción para que las empresas implementen más tecnología para bloquear las plataformas ilegales, el ente afirmó que aquello excede la normativa vigente.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

tribunales telecomunicaciones
<p>Corte libera a empresas de telecomunicaciones de implementar tecnología para bloquear sitios de apuestas online</p>

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