El Ejecutivo alista indicaciones a Ley Lafkenche para junio y salmoneras valoran agenda de reactivación

Las modificaciones apuntan a acotar el efecto suspensivo, revisar la proporcionalidad de las áreas solicitadas y endurecer requisitos de uso consuetudinario.

Desde Frutillar

La imagen que marcó la cumbre SalmonChile Summit 2024 fue la de un auditorio con sillas vacías reservadas para autoridades que nunca llegaron. Dos años después, la escena fue otra. Este miércoles, el Teatro del Lago de Frutillar no solo estuvo lleno, también estuvo políticamente ocupado. Con más de 1.200 asistentes, el principal encuentro de la industria salmonera reunió a ejecutivos, autoridades regionales y representantes del sector; al cual además acudió el Presidente José Antonio Kast, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

A las 08:00 horas comenzaron a llegar los asistentes. Minutos después, el hall del teatro se llenó, con conversaciones cruzadas sobre permisos, competitividad y crecimiento. Antes de que partiera el encuentro, en los pasillos ya se hablaba de lo mismo: el optimismo que había generado en el sector el espacio que la ley de reconstrucción abrió para la salmonicultura.

Con esta sensación en el ambiente, el Presidente Kast se subió al escenario y comprometió una revitalización de la alianza público-privada en torno a esta industria; asegurando que el foco estará en reglas “claras y exigentes”. Luego miró al embajador de Noruega, Per Anders Nilsen, presente en la sala, y lanzó una frase que sacó aplausos: “Vamos por ustedes, vamos a pasar del segundo al primer lugar en producción de salmón”.

El tono fue replicado por Mas, quien insistió en que Chile puede consolidarse como una potencia acuícola global, mientras que Toledo enfocó su discurso en la necesidad de mayor agilidad ambiental, pero también de mejores proyectos.

Ricardo García, gerente general Camanchaca. Álvaro Pérez, gerente de sustentabilidad y asuntos públicos Mowi. Gerardo Balbontín, gerente general Blumar. Cristián Swett, gerente general Multi X. Fotos: Julio Castro y Archivo

El foco en Lafkenche

Uno de los temas que se tomó el debate fue la Ley Lafkenche. El Presidente sostuvo que la norma tuvo un origen legítimo, pero que en su implementación “se prestó para abusos”, cuestionando el tamaño de algunas solicitudes y el uso que se le ha dado al mecanismo.

Así, los ajustes a esta ley están más cerca que lejos. El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, confirmó que el gobierno se fijó como meta ingresar en junio indicaciones para modificar la norma. Dijo que el Ejecutivo ya cuenta con un borrador y se encuentra afinando una versión consensuada con otros servicios públicos.

Las modificaciones apuntan a tres ejes. Primero, revisar el efecto suspensivo que hoy genera la tramitación de una solicitud. Segundo, ajustar la proporcionalidad de las áreas requeridas. Y tercero, endurecer los requisitos para acreditar uso consuetudinario.

Estos cambios “van a aportar a hacer una ley que balancee de mejor manera los derechos de otros usos legítimos del mar y su uso para efectos productivos. Es una ley que tuvo un origen legítimo, con una finalidad realmente loable, pero cuya aplicación en los últimos años ha generado problemas y tensiones en el uso del borde costero”, señaló.

La visión de la industria

Al cierre de la jornada, en los pasillos del Teatro del Lago se respiraba un ánimo esperanzador. A la salida del salón, ejecutivos de Blumar, Camanchaca, Multi X y Mowi coincidían y valoraban la posición del Gobierno.

El gerente general de Multi X, Cristián Swett, destacó que el Ejecutivo esté avanzando en certeza jurídica, un elemento que -dijo- la industria ha echado de menos en los últimos años. Más allá de las medidas específicas, sostuvo, lo relevante es la señal de fondo y la disposición a retomar una agenda de crecimiento.

En Blumar, su CEO, Gerardo Balbontín, puso el énfasis en la ejecución. Señaló que el desafío ahora no es anunciar medidas, sino implementarlas con rapidez para recuperar competitividad y corregir las ineficiencias que han elevado costos en Chile.

Además de los elogios, algunos ejecutivos añadieron propuestas para reimpulsar el sector.

El gerente de sustentabilidad y asuntos públicos de Mowi, Álvaro Pérez, planteó que es necesario revisar el modelo productivo bajo el cual opera hoy la salmonicultura chilena. En concreto, recalcó que se debiera abrir espacio a un rediseño que permita operar con menos concesiones, pero de mayor escala.

Desde Camanchaca, en tanto, su gerente general, Ricardo García, advirtió que otro frente regulatorio que debe observarse con atención es la implementación de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), señalando que, sin un marco regulatorio adecuado, podría replicar los efectos que -a su juicio- tuvo la Ley Lafkenche.

“Esa normativa se transformó en un monstruo que estaba devorando a toda la actividad económica del borde costero del país. Esto (SBAP) puede transformarse en otro monstruo si es que no se le corrige y se le da el marco regulatorio que corresponde”, concluyó García.