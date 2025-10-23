Essbio inaugura tranque de más de 40 millones de litros y $ 2 mil millones de inversión en Ñuble, la mayor infraestructura de su tipo para la sanitaria

El nuevo tranque de Ninhue beneficiará a más de 3 mil personas. En el marco de su inauguración Essbio anunció la próxima entrada en operación de otro tranque en Quirihue con una inversión de $ 3.600 millones y 45 mil metros cúbicos de capacidad.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio) inauguró este jueves un tranque con capacidad para más de 40 millones de litros en Ninhue, Región de Ñuble.

El proyecto contempló una inversión de más de $ 2 mil millones, convirtiéndose en la infraestructura más grande en su tipo construida hasta ahora por la compañía y con el objetivo de robustecer el sistema hídrico y la producción de agua potable.

“Con su puesta en marcha incrementaremos la capacidad de almacenamiento de agua y dotaremos a nuestros sistemas de una mayor seguridad hídrica, de manera de seguir anticipándonos a escenarios críticos de sequía y asegurar el servicio que entregamos a nuestras comunidades”, afirmó el gerente general de Essbio, Cristián Vergara.

A nivel local, el nuevo tranque de Ninhue busca beneficiar a más de 3 mil personas e impulsar un uso más eficiente del agua.

En el marco de la inauguración del nuevo proyecto de Essbio en la zona, también se anunció la próxima entrada en operación de un tranque en la localidad de Quirihue. El proyecto cuenta con una inversión de $ 3.600 millones y una capacidad de 45 mil metros cúbicos.

La apuesta de Essbio continúa en la región. La sanitaria se encuentra desarrollando la puesta en marcha de tres estanques en Chillán, con una capacidad de almacenamiento de 7.200 metros cúbicos, entregando mayor robustez al sistema operacional de la compañía en la región.

Estas obras se suman a otras iniciativas que la empresa ha desarrollado en el último tiempo para anticiparse a los efectos del cambio climático: solo en Ñuble, el plan de inversiones superará los $ 37 mil millones en los próximos cinco años.