Essbio inaugura tranque de más de 40 millones de litros y $ 2 mil millones de inversión en Ñuble, la mayor infraestructura de su tipo para la sanitaria

El nuevo tranque de Ninhue beneficiará a más de 3 mil personas. En el marco de su inauguración Essbio anunció la próxima entrada en operación de otro tranque en Quirihue con una inversión de $ 3.600 millones y 45 mil metros cúbicos de capacidad.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 13:22 hrs.

