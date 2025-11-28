Empresa de venta de carbón de Eduardo Menichetti logra su reorganización
Comercializadora El Gaucho, dedicada a la venta de carbón vegetal, de propiedad de Eduardo Menichetti Pilasi, logró la aprobación de su propuesta de reorganización judicial tras la venia de sus acreedores.
La sociedad informó pasivos por más de $ 8.000 millones, siendo sus principales acreedores los bancos BCI e Itaú, además de Cencosud Retail.
El acuerdo de reorganización (llevado por el estudio Nelson Contador Abogados & Consultores) tiene por objeto la continuidad de las actividades comerciales de la compañía y así generar los flujos necesarios para pagar las deudas.
De esta forma, se formuló una propuesta general de reestructuración y pago para los acreedores valistas, la cual -entre otros términos- considera un periodo de gracia de 12 meses, regula el pago de los intereses devengados y no pagados a la fecha de la junta deliberativa, y contempla un calendario de amortización de los créditos.
Asimismo, se presentaron propuestas con cláusulas de pago más favorables para aquellos acreedores con condiciones o parámetros especiales, por ejemplo, para titular de créditos con garantía Fogape Reactivación.
