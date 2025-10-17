Filial chilena de la francesa Le Creuset acusa a exejecutiva de estafa

Le Creuset Chile -filial de la francesa del mismo nombre que participa en el mercado premium de ollas y sartenes- inició acciones legales en contra de quien fuera su gerenta de Finanzas, a la que contrató como reemplazo durante el período de prenatal y postnatal de la ejecutiva titular.

“La querellada, valiéndose de la falsificación de instrumentos privados (…) logró que Speedyto, sociedad de la cual es propietaria del 100% de sus acciones y representante legal, percibiera un total de $ 193.385.677 que le fueron traspasados sin justificación, revisión, validación y aprobación alguna por parte de Le Creuset”, dijo la empresa en su acción judicial por el delito de estafa.Le Creuset Chile acusó a su exejecutiva de ocultar que, en las nóminas mensuales de pago que se enviaban para revisión, validación y aprobación, se encontraba como supuesto “proveedor” Speedyto, materializándose un perjuicio patrimonial hasta por el monto ya mencionado.

“Con ocasión de la realización de una investigación interna a partir de lo sucedido con la querellada, esta parte ha tomado noticia de que ésta ha incurrido en la comisión de delitos de similar naturaleza en el pasado”, añadió la empresa.