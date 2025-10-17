Filial chilena de la francesa Le Creuset acusa a exejecutiva de estafa
Noticias destacadas
Le Creuset Chile -filial de la francesa del mismo nombre que participa en el mercado premium de ollas y sartenes- inició acciones legales en contra de quien fuera su gerenta de Finanzas, a la que contrató como reemplazo durante el período de prenatal y postnatal de la ejecutiva titular.
“La querellada, valiéndose de la falsificación de instrumentos privados (…) logró que Speedyto, sociedad de la cual es propietaria del 100% de sus acciones y representante legal, percibiera un total de $ 193.385.677 que le fueron traspasados sin justificación, revisión, validación y aprobación alguna por parte de Le Creuset”, dijo la empresa en su acción judicial por el delito de estafa.Le Creuset Chile acusó a su exejecutiva de ocultar que, en las nóminas mensuales de pago que se enviaban para revisión, validación y aprobación, se encontraba como supuesto “proveedor” Speedyto, materializándose un perjuicio patrimonial hasta por el monto ya mencionado.
“Con ocasión de la realización de una investigación interna a partir de lo sucedido con la querellada, esta parte ha tomado noticia de que ésta ha incurrido en la comisión de delitos de similar naturaleza en el pasado”, añadió la empresa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete