FNE extiende a Fase 2 investigación por compra de Farellones y El Colorado por estadounidense MCP

La entidad fiscalizadora amplió la investigación tras observar riesgos que "podrían materializarse en incrementos de precios, disminución de la calidad y/o deterioro de otras variables competitivas".

La Fiscalía Nacional Económica (FNE)anunció este martes que pasará a Fase 2 de investigación la adquisición de los centros de esquí El Colorado y Farellones por parte del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), que ya detenta el control de Valle Nevado y La Parva. Esta operación implica una revisión de 90 días hábiles adicionales.

Según un comunicado, en la Fase 1 la FNE detectó “riesgos de carácter horizontal unilateral, los que podrían materializarse en incrementos de precios, disminución de la calidad y/o deterioro de otras variables competitivas”, lo que podría derivar en una "cuasi-monopolización" del mercado de entradas para los centros de esquí en la Región Metropolitana y regiones aledañas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Asimismo, durante esta primera fase, la entidad fiscalizadora, analizó los beneficios económicos y la eventual situación financiera adversa de Andacor levantada como un argumento por las partes, pero -sostuvo- no logró acreditarlos.

"De igual manera, respecto de la propuesta de medidas de mitigación presentada por las partes en esta primera fase, se determinó que estas no abordarían de manera suficientemente comprensiva y clara los riesgos preliminares detectados, como para ser consideradas efectivas e idóneas en Fase 1", dijo la Fiscalía en su comunicado.



Cabe recordar que, además de El Colorado y Farellones, Andacor también es el operador de las concesiones de los centros de esquí Pillán y Volcán Osorno.