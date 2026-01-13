FNE extiende a Fase 2 investigación por compra de Farellones y El Colorado por estadounidense MCP
La entidad fiscalizadora amplió la investigación tras observar riesgos que "podrían materializarse en incrementos de precios, disminución de la calidad y/o deterioro de otras variables competitivas".
Noticias destacadas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE)anunció este martes que pasará a Fase 2 de investigación la adquisición de los centros de esquí El Colorado y Farellones por parte del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), que ya detenta el control de Valle Nevado y La Parva. Esta operación implica una revisión de 90 días hábiles adicionales.
Según un comunicado, en la Fase 1 la FNE detectó “riesgos de carácter horizontal unilateral, los que podrían materializarse en incrementos de precios, disminución de la calidad y/o deterioro de otras variables competitivas”, lo que podría derivar en una "cuasi-monopolización" del mercado de entradas para los centros de esquí en la Región Metropolitana y regiones aledañas.
Asimismo, durante esta primera fase, la entidad fiscalizadora, analizó los beneficios económicos y la eventual situación financiera adversa de Andacor levantada como un argumento por las partes, pero -sostuvo- no logró acreditarlos.
"De igual manera, respecto de la propuesta de medidas de mitigación presentada por las partes en esta primera fase, se determinó que estas no abordarían de manera suficientemente comprensiva y clara los riesgos preliminares detectados, como para ser consideradas efectivas e idóneas en Fase 1", dijo la Fiscalía en su comunicado.
Cabe recordar que, además de El Colorado y Farellones, Andacor también es el operador de las concesiones de los centros de esquí Pillán y Volcán Osorno.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete