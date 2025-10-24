Franquiciada de NIU se querella contra la empresa y la acusa de “tomarse” sus locales en Chamisero y Viña del Mar

La cadena contratacó a la querellante y dice que ella incumplió el contrato y la llevará a arbitraje.

La empresaria Helen Ahumada se querelló contra los dueños de la cadena NIU Sushi, acusando que le terminaron unilateralmente su contrato de franquicia y la desalojaron de sus locales.

Una de las querellas es por un local en Chamisero, donde Ahumada denuncia que en septiembre de 2024, Alan Schoihet, fundador y CEO de NIU, le hizo llegar una carta “mediante la cual comunica la expiración del plazo de Franquicia Local Chamisero”. El 9 de ese mismo mes, “mediante personas desconocidas, tomó posesión del local (...) y de todo lo que en él se encontraba”, relata la querella.

Algo similar ocurrió en un local en la Avenida Libertad en Viña del Mar. “La sociedad operó normalmente durante los años 2021, 2022 y 2023, hasta que a mediados del año 2024, los querellados (...) señalaron que existían diversos incumplimientos comerciales al contrato de franquicia que determinaron en otras acciones”.

El 13 de septiembre de 2024, relata la empresaria, Alan Schoihet “envía una larga carta dando aviso de término unilateral de contrato de franquicia (...) Sin aviso previo y mediante la fuerza tomaron el local”.

Desde NIU respondieron a Diario Financiero: “Rechazamos categóricamente cualquier acusación de fraude o mala fe”.

Agregaron que “actualmente, NIU Foods es solicitante en un procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio de Santiago por indemnización de perjuicios por incumplimientos graves del contrato de franquicia por parte del querellante, entre ellos el incumplimiento de pago de remuneraciones y cotizaciones a sus trabajadores, y deudas millonarias con proveedores. Ello llevó a la compañía a terminar anticipadamente la franquicia, asumir las deudas laborales, previsionales y con proveedores generadas por el querellante, sin ser responsable directo”.