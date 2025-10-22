Joyvio solicita que se declare inadmisible el recurso de nulidad de Quiroga contra laudo de Australis
Luego de que el tribunal arbitral ordenara a Isidoro Quiroga pagar casi US$ 300 millones a la gigante china Joyvio en su laudo relativo al caso Australis, la defensa del empresario -representado por Claro & Cía.- ingresó un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ahora, los abogados de la asiática -Sebastián Oddó y Carolina Alcalde- ingresaron un recurso de reposición en el tribunal de alzada solicitando que se declare inadmisible la solicitud de su contrincante. “Tras presentar más de mil páginas en escritos y cientos de documentos e informes en el arbitraje, (la defensa de Quiroga) resultó irremediablemente vencida”, acusaron los representantes de Joyvio.
Asesorías e Inversiones Benjamín, holding del empresario, emitió una declaración señalando que “el recurso del grupo Joyvio carece de cualquier fundamento e ignora la jurisprudencia uniforme de nuestros tribunales”.
