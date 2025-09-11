La visita del heredero de Femsa a Chile: "Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios sigan creciendo"

José Antonio Fernández Garza-Lagüera encabezó una delegación de la matriz de Cruz Verde que vino al país principios de mes. Ahí, la firma integró Oxxo a la red logística que utiliza para abastecer a las farmacias.

La gigante mexicana Femsa es una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo y opera de 34 mil puntos de venta alrededor del mundo entre sus tiendas de conveniencia, bencineras y farmacias. En Chile, específicamente, opera Cruz Verde y Maicao, en la división Salud; y Oxxo y OK Market, en el segmento de Proximidad.

La multinacional se encuentra en pleno proceso de sucesión. José Antonio Fernández Carbajal, presidente y CEO de Femsa, ya dejó a su hijo, José Antonio Fernández Garza-Lagüera como director general del negocio retail, es decir, justamente las divisiones de Proximidad y Salud.

Lo anterior, tiene un impacto directo en el negocio chileno. El heredero ya ha estado impulsando una reestructuración en Femsa Salud, principalmente dotando de mayor autonomía a cada país donde operan y al negocio de una mirada más retail.

En ese contexto fue que Fernández Garza-Lagüera viajó a Chile encabezando una delegación de ejecutivos de Femsa que recorrieron distintos negocios de Femsa en el país los días 3 y 4 de septiembre.

Específicamente, participaron en una ceremonio en el centro de distribución de San Bernardo con la cual se dio inicio a la integración de la operación logística de Femsa en Chile, incorporando a Oxxo a la cartera de marcas que son abastecidas por la filial especializada del grupo en esta materia, Intercarry.

La integración, básicamente, implica adaptar las capacidades desarrolladas por Intercarry para la distribución de productos farmacéuticos a las necesidades del negocio de conveniencia. El centro de distribución de 40 mil m2 que tiene Femsa en San Bernardo abastece a más de 1.500 locales diariamente, entre farmacias, perfumerías y tiendas de conveniencia.

“Chile es un mercado estratégico para Femsa. Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios -tanto de salud como de proximidad- sigan creciendo y consolidándose, bajo una cultura que nos enorgullece y distingue en cada uno de los países donde estamos presentes, y que pone a nuestros clientes en el centro de todas nuestras decisiones”, dijo Fernández en una declaración enviada a DF.

Y agregó: “Chile ofrece condiciones favorables para avanzar en innovación dentro del comercio minorista, desarrollando soluciones que faciliten la vida de nuestros consumidores y pacientes, y que luego puedan escalarse a nuestras filiales en otros países donde estamos presentes”.

Junto a Fernández Garza-Lagüera, participaron de la delegación de Femsa la directora de Recursos Humanos, Sara Robles, y el director de Finanzas, Matías Molina, ambos de Proximidad y Salud; el director general de Femsa Salud, Jacobo Caller; el director general de la división Américas & Movilidad, Constantino Spas; y, a nivel local, el director general de Femsa Salud Chile, Gonzalo Durán, y el director general de Oxxo Chile, Erick Quirarte.