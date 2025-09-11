Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre plano en línea con futuros de Wall Street y la renta fija se fortalece tras datos de inflación y empleo en EEUU

La renta fija prolongaba su rally, con lo que los rendimientos del Tesoro a dos años caían 6 puntos a 3,5%, mínimos desde septiembre de 2022, y los títulos a 10 años se posaban en la marca de 4% por primera vez desde abril. Crece la especulación sobre un recorte de 50 puntos en EEUU la próxima semana.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 09:56 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

