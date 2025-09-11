IPSA abre plano en línea con futuros de Wall Street y la renta fija se fortalece tras datos de inflación y empleo en EEUU

La renta fija prolongaba su rally, con lo que los rendimientos del Tesoro a dos años caían 6 puntos a 3,5%, mínimos desde septiembre de 2022, y los títulos a 10 años se posaban en la marca de 4% por primera vez desde abril. Crece la especulación sobre un recorte de 50 puntos en EEUU la próxima semana.

Todo pareciera estar en orden para que la Reserva Federal comience a implementar una seguidilla de recortes de tasas de interés, ya que este jueves los precios al consumidor de Estados Unidos cumplieron en gran medida con las estimaciones, y vinieron acompañados por cifras laborales más débiles de lo previsto.

El S&P IPSA operaba plano en 8.979,55 puntos en los primeros negocios de la Bolsa de Santiago, mientras afuera, en el mercado derivado, los futuros de Wall Street tampoco mostraban cambios relevantes.

El IPC subió 0,4% mensual en agosto, una décima sobre lo esperado, pero el resto de los principales indicadores se ajustó con exactitud a los pronósticos: la tasa anual se aceleró a 2,9%, mientras que el IPC subyacente repitió las alzas de 0,3% mensual y 3,1% anual vistas en julio.

No pasó desapercibida la última serie semanal de peticiones de subsidios por desempleo, ya que sorprendió al alza con 263 mil solicitudes, la lectura más alta desde octubre de 2021.

La renta fija prolongaba su rally, con lo que los rendimientos del Tesoro a dos años caían 6 puntos base (pb) a 3,5%, mínimos desde septiembre de 2022, y los títulos a 10 años se posaban en la marca de 4% por primera vez desde abril.

Esto, a medida que los operadores pasan a considerar un poco más de 10% de probabilidad de que la Fed implemente un gran recorte de 50 pb la próxima semana. Ocurra o no en esta reunión particular, de todas formas ya descuentan que se habrán recortado 75 pb antes del cierre de año.

"Una rebaja de un 25 pb es pan comido, y la cifra del IPC sigue dejando sobre la mesa una rebaja de 50 pb, especialmente si se tienen en cuenta los datos de empleo", dijo a CNBC el estratega jefe de mercados de Freedom Capital Markets, Jay Woods. "La conclusión es que hay que estar atentos al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Si vemos un 3% en los bonos a 10 años, entonces las acciones podrían repuntar".

Los datos hicieron eco del "curioso balance" de inflación persistente y empleo en riesgo al que apuntó en Jackson Hole le presidente de la Fed, Jerome Powell, frente a lo cual se mostró inclinado a retomar el alivio monetario.

Europa y Asia

Cruzando el Atlántico, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,4%, principalmente movido por el CAC 40 (0,9%) de Francia, país que también veía una caída de tasas largas. El Banco Central Europeo mantuvo hoy su tipo oficial, como se esperaba. En Londres, el FTSE 100 avanzaba 0,5%.

Las bolsas asiáticas están pasando por un boom de compras. El japonés Nikkei avanzó 1,2% a nuevos máximos históricos, el CSI 300 de China continental saltó 2,3% a su mayor nivel desde marzo de 2022, y el hongkonés Hang Seng, si bien aflojó 0,4% este jueves, estaba en máximos desde 2021.

"El repunte del Nikkei no se debe a un único factor, sino a la convergencia de cambios políticos a corto plazo, la recuperación económica a mediano plazo y reformas a largo plazo. Con la mejora de las expectativas de resultados, las recompras y el retorno para los accionistas ganando impulso, los inversionistas están pasando de perseguir temas concretos a centrarse en el valor fundamental", comentó al estratega de Pepperstone, Dilin Wu.