Standard & Poor's confirma el regreso de Salfacorp al IPSA tras cinco años fuera del índice

Tal como adelantó Diario Financiero, este jueves Standard & Poor’s confirmó la incorporación de la acción de Salfacorp al IPSA, con lo que el principal índice bursátil chileno volverá a estar compuesto por 30 acciones.

Según la entidad, la entrada al selectivo local se concretará el 22 de septiembre.

La noticia confirmó la simulación que Bci Corredor de Bolsa había realizado a fines de agosto, en la que anticipaba que la constructora retomaría el espacio que había dejado en 2020.

“La inclusión de esta compañía obedece a su sólido desempeño en las métricas clave de tamaño y, especialmente, de liquidez, lo que le permitió posicionarse favorablemente en el ranking final de selección”, señaló Bci Corredor de Bolsa a DF.

El regreso de Salfacorp al selectivo ocurre en un momento en que la firma reportó un positivo primer semestre de 2025: sus utilidades sumaron $24.860 millones, lo que representó un alza de 2,2% respecto de igual periodo del año anterior.

Los papeles de la firma han subido 74% en lo que va del año, y la firma tiene un valor bursátil de $ 516.906 millones, según Bloomberg.