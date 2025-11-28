Negocio de fragancias Madison busca abrir cinco nuevas tiendas y llegar a regiones en el corto plazo

Las fundadoras de la marca aseguraron que sumado a su expansión en el país, la internalización es algo que está en carpeta.

En diciembre de 2016, Sofía Valdés y Clara Valdivieso vieron una oportunidad de negocio en las fragancias ambientales para casas y fundaron Madison.

Hoy ya cuentan con cinco puntos de venta físicos en diferentes malls de Santiago y, según Valdés, Madison “ha ido creciendo de manera muy orgánica y a tasas de doble dígito año a año. Entonces lo que buscamos ahora es tomar este crecimiento y seguir expandiendonos, seguir invirtiendo y todo lo que eso conlleva. Sentimos que todavía tenemos mucho espacio en Chile y después queremos dar el siguiente paso”.

En expansión

Hoy invierten cerca del 80% de su Ebidta en iniciativas de crecimiento que no solamente son inversiones en tiendas, también desarrollo de productos y nuevas líneas de negocio. Dicho esto, Valdivieso afirmó que “tenemos un plan de expansión bien ambicioso y potente de aquí a cinco años”.

En línea con su hoja de ruta, hoy se encuentran ad portas de reabrir una remodelada tienda en el mall Casa Costanera, lugar donde tuvieron su primer punto físico y que -según explicó Valdés- “es la inversión más importante del año”.El plan a corto plazo de Madison incluye abrir al menos cinco tiendas más dentro de Chile: dos o tres estarían en la Región Metropolitana y, con las otras, la idea es expandirse a regiones.De acuerdo con Valdivieso, la venta en regiones es “muy recurrente” y tanto Concepción, como Rancagua, Talca y Valparaíso son importantes para la marca a nivel de ingresos. No obstante, eso no es todo, porque ya están mirando la opción de ir más allá. “Queremos ir por orden. Cuando en Chile estemos andando como al 100%, y no solamente en la Región Metropolitana, queremos pensar en la internacionalización, que es algo que sí tenemos en carpeta. En un mediano plazo podría ser, porque no sé si vamos a salir antes de los tres años, pero tampoco me veo sin ir más allá de Chile después de seis”, señaló Valdés.

En cuanto a nuevas líneas de negocio, Valdivieso aseguró que “en este minuto Madison ya está consolidada en el segmento B2C, pero vemos harto espacio de crecimiento en el B2B”.

A su turno, Valdés contó que “hoy en día sí estamos súper enfocados en el tema de desarrollo de líneas de negocio para estos segmentos más empresariales e industriales”.