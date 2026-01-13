Pesquera de las familias Fosk y Bohorodzaner entra a la propiedad de firma de alimentos premium para mascotas

Landes invirtió US$ 2,5 millones para quedarse con un tercio de la propiedad de Montaraz, matriz de la marca Poema. Buscan llevarla a Perú, Costa Rica, Colombia y México.

La pesquera Landes, controlada desde 1970 por las familias Bohorodzaner y Fosk, incursionará en una nueva rama de negocios, luego de cerrar su entrada a la propiedad de Montaraz SpA, matriz de la marca nacional de alimentos para mascotas Poema.

En el detalle, la operación -que fue gestionada por la financiera Vector Capital- ascendió a US$ 2,5 millones, monto por el cual la pesquera adquirió un tercio de las acciones de Montaraz.

Poema se define como “la primera marca chilena de alimentos súper premium para mascotas”, la cual se elabora a partir de ingredientes naturales y proteína hidrolizada de salmón entero como principal insumo.

Fue fundada en 2020 por Rodrigo Paredes, Juan Camilo Castro y Diego Rugeles, quienes se mantendrán con los dos tercios restantes de la propiedad. No obstante, el gerente general de Landes, Andrés Fosk, sostuvo a DF que tienen “la opción de seguir invirtiendo y aumentando la participación” en esta empresa.

La entrada de la pesquera, explicaron desde ambas compañías, tiene como objetivo fortalecer la capacidad productiva de la marca, desarrollar nuevas líneas basadas en materias primas de origen nacional y, además, impulsar el crecimiento de Poema en Chile y América Latina.

La hoja de ruta para esa expansión regional ya está bien definida: considera el ingreso a Perú y Costa Rica durante el primer semestre de 2026 y a México y Colombia a inicios de 2027.

“Estas aperturas representan la fase de crecimiento más acelerada de su historia y permiten avanzar hacia la meta de participar en el 80% de los mercados latinoamericanos al 2030”, señalaron las empresas.

El mercado de las mascotas

La decisión de la pesquera por dar este paso está relacionada al auge de esta industria, vinculado directamente a la correlación que existe entre el aumento en la tenencia de mascotas y la caída en la tasa de natalidad.

“El mercado de alimento y cuidado de mascotas tiene una tendencia al crecimiento mayor al 7% anual en Latinoamérica, impulsado por la mayor humanización de los animales domésticos, la adopción de mascotas y el mayor gasto en productos premium”, señaló Fosk.

Agregó que “los consumidores priorizan bienestar y calidad, lo que representa una oportunidad para empresas como la nuestra, enfocadas en la producción de proteínas marinas de gran calidad, utilizadas en la fabricación de alimentos altamente nutritivos y de buen sabor”.

Además, en Landes aseguran ya estar curtidos en este rubro por su experiencia previa en el desarrollo de proteínas marinas. “El segmento súper premium crece con fuerza en la región y junto a Poema tenemos toda la capacidad y atributos para liderarlo desde Chile”, aseguró Fosk.

Asimismo, señaló que para Landes, “es una oportunidad de diversificación, de participar en un mercado de alto valor agregado (...) Como empresa, somos pioneros en la fabricación de hidrolizados a partir de proteínas 100% naturales”.

Por su parte, el gerente general de Montaraz, Rodrigo Paredes, relató que “Landes ha estado desde el inicio de la operación con nosotros y nos conoce muy bien, cómo nosotros hemos desarrollado la compañía en estos cuatros años y el ingreso de ellos a la parte societaria nos va a permitir desarrollar más y mejores productos”.

Añadió que la pesquera los llevará a acelerar el crecimiento comercial tanto en Chile como en América Latina y “llevar a la compañía y la marca al siguiente nivel”.