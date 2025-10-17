Click acá para ir directamente al contenido
Puerto Abierto (PASA), del grupo Sigdo Koppers, concreta nueva infraestructura para transferencia de graneles en Mejillones con una inversión cercana a US$ 50 millones

PASA, filial de Puerto Ventanas, firmó un acuerdo con SQM, principal productor de litio en Chile, para la descarga, transferencia, almacenamiento y despacho de ceniza de soda. El contrato a 10 años garantiza un volumen mínimo de descarga de 350 mil toneladas anuales.

Por: Renato García

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 18:05 hrs.

