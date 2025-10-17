Puerto Abierto (PASA), del grupo Sigdo Koppers, concreta nueva infraestructura para transferencia de graneles en Mejillones con una inversión cercana a US$ 50 millones
PASA, filial de Puerto Ventanas, firmó un acuerdo con SQM, principal productor de litio en Chile, para la descarga, transferencia, almacenamiento y despacho de ceniza de soda. El contrato a 10 años garantiza un volumen mínimo de descarga de 350 mil toneladas anuales.
Noticias destacadas
Puerto Abierto (PASA), filial de Puerto Ventanas (PVSA) -del grupo Sigdo Koppers-, acaba de concretar un nuevo hito en su desarrollo logístico en la Región de Antofagasta, con la inauguración de nuevas instalaciones para la transferencia de graneles líquidos y sólidos en Mejillones.
La infraestructura, que implicó una inversión cercana a US$ 50 millones, permite la descarga, transferencia, almacenamiento y despacho de ceniza de soda para SQM, principal productor de litio en Chile, y uno de los mayores a nivel global. Ambas empresas firmaron un contrato a 10 años que garantiza un volumen mínimo de descarga de 350 mil toneladas anuales.
El aumento proyectado de la demanda de litio y cobre para seguir impulsando la transición energética a nivel mundial implica mayor demanda de servicios portuarios. Y PASA está ubicado en el corazón del distrito minero con mayores reservas de minerales críticos del mundo, en momentos en que está desatada la carrera por fortalecer la cadena de suministro de esta industria. Por eso se espera que contribuya a posiciona a Mejillones como un hub portuario estratégico para el sector.
PASA posee 90% de disponibilidad marítima y un índice de cierre por marejadas inferior a 5%, condiciones superiores al promedio de la bahía de Mejillones (70%). Su muelle cuenta con 18 metros de calado y dos grúas Gantry aptas para buques Capesize, con una capacidad nominal de descarga de 1.500 toneladas por hora.
Por su parte, PVSA es el principal puerto granelero de la zona centro de Chile, especializado en la transferencia de graneles sólidos y líquidos para sectores como minería, energía, construcción y agroindustria.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord
Durante los tres años y medio de gestión que lleva la actual Gobierno, se han llevado a cabo 10% más de concursos y 9% más de nombramientos que en igual plazo del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete