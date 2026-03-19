Salmoneros destacan que despejar las relocalizaciones aumentaría la competitividad de la industria

Zanjar más de 200 relocalizaciones pendientes en 24 meses además mejora el desempeño ambiental y económico, resaltan los gremios.

En 24 meses planea el Gobierno destrabar unas 200 relocalizaciones acuícolas que, hasta la fecha, se encontraban suspendidas de manera indefinida, algunas por más de 10 años.

El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizado en el seminario de DF, fue valorado por la industria. “Es un impulso urgente y necesario para recuperar la competitividad de la salmonicultura, en armonía con un mayor crecimiento con sustentabilidad”, dijo al respecto el presidente de SalmonChile, Patricio Melero.

A su turno, Carlos Odebret, presidente de Salmonicultores de Magallanes, indicó que zanjar las relocalizaciones es “muy importante para el ordenamiento de la actividad y mejoramiento de su perfomance sanitario y ambiental”.

Explicó que hoy están enfrentando un problema bien concreto. “Dos de los principales factores que las tienen detenidas son las solicitudes de Ecmpo (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios) y los planes de manejo de áreas protegidas, que son justamente los instrumentos que deberían definir cómo se compatibilizan los distintos intereses del borde costero”, explicó el dirigente.

Los Ecmpo son áreas marinas delimitadas en Chile que la Ley Lafkenche entrega para su administración a comunidades indígenas. En la zona austral se han solicitado vastas superficies, que paralizan la actividad acuícola.

Odebret contó, a modo de ejemplo, que “hay una solicitud de Ecmpo de más de 200 mil hectáreas, ingresada en 2018, que sigue sin resolverse, y un plan de manejo de una reserva nacional que lleva más de cinco años en elaboración”.

Ambos tienen efectos suspensivos que, en la práctica, “frenan tanto las relocalizaciones como más de 20 solicitudes de concesión ingresadas antes de 2016 que ya cuentan con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada y están a la espera de su último trámite”.

Estos aspectos estarían incluidos en la ley que Hacienda presentará al Congreso. “Si no se resuelven estos temas, es difícil que cualquier agenda avance en la práctica. Acá el punto es dar certeza y permitir que proyectos que ya fueron evaluados puedan avanzar”, concluyó el dirigente magallánico.