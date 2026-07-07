Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

TDLC levanta suspensión del proceso y despeja camino de concurso por casino en Viña del Mar

En respuesta a la resolución emitida en junio, la Superintendencia de Casinos rebatió algunos de los puntos presentados por Marina del Sol, entre ellos, que el plazo de instalación de un nuevo operador no sería de tres meses, sino de 17. Además, argumentó que los perjuicios en caso de una suspensión podrían ascender a cerca de $ 3.900 millones por mes.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 11:30 hrs.

Catalina Vicuña
<p>TDLC levanta suspensión del proceso y despeja camino de concurso por casino en Viña del Mar</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El IPC de junio sorprende y no registra variación mensual, mientras que la inflación en 12 meses se acelera a 4,3%
2
Mercados

Penta Vida se quedó fuera: AFP dan a conocer las aseguradoras que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
3
Mercados

Familia Barros Izquierdo vende el 7,2% de constructora Echeverría Izquierdo por poco más de US$ 23 millones
4
Internacional

El petróleo sube hasta los US$ 80 por barril tras anuncios de Trump de fin del alto al fuego y nuevos ataques a Irán
5
Economía y Política

Ya es oficial: Óscar Landerretche asume como decano de la FEN de la Universidad de Chile hasta 2030
6
Empresas

Pesqueras sufren caída de 70% en capturas de jurel, recortan inversiones y acusan golpe tributario
7
Regiones

Presidente de Edyce hace llamado a principal acreedor: “Lo único que pedimos es que el Banco (Santander) tome una postura”
8
Mercados

Fintual intensifica interés por negocio de AFP y crea sociedad en caso de decidir ingresar a la industria
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete